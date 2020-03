Mai visto un partito di ipocriti come quello del PD post Renzi. Prima sparano bordate contro di lui per la sua intervista su l’Avvenire e la proposta di aprire gradualmente le attività produttive per non precipitare il Paese in una crisi economica terrificante. Ora che il vecchio saggio del PD, Prodi, si è impossessato della proposta di Renzi, i pecoroni al seguito con Sala in testa. Nessun accenno a Renzi. Meno male che l’intervista dell’Avvenire li svergogna ignominosamente. E Conte si accoda immediatamente, come d’altronde ha fatto tutte le altre volte che Renzi ha avuto un’idea per governare al meglio questo nostro Paese. Mi domando: ma Madia Ascani, Del Rio, Marcucci e tanti altri che seguivano Renzi fino all’ultimo, che ci fanno ancora dentro un PD zimbello del moribondo M5s e che ancora vi tiene a guinzaglio?

Ormai è una costante: dopo Conte anche Speranza e Prodi da Fazio hanno detto ciò che 2gg fa ha detto Renzi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo