Salvini è così ridicolo che è impossibile resistere alla tentazione di prenderlo per il cu… e con lui tutti quelli che si bevono le sue pagliacciate.

Salvini e l’eterno riposo. Adesso manca la benedizione Orbi et Orbi…A questo punto è evidente: l’ex ministro dei Citofoni punta al soglio di Pietro. O quantomeno a Medjugorje. Ma nel ruolo di colui che è apparso alla Madonna. Dev’essersi follemente ingelosito, l’altra sera, per la potentissima cerimonia officiata da Papa Francesco nella piazza San Pietro vuota (che simbolo: quell’abbraccio universale di pietra deserto eppure ricolmo e traboccante), e da allora non ha pace, tra selfie col rosario benedetto e, ieri sera, la preghiera in diretta, officiante Barbara D’Urso, la donna più indomita della tv, colei che riesce a spostare il confine del trash sempre un metro più avanti.

Più che altro l’ossessione mia è capire come fanno persone cosiddette “normali” a votare per questo individuo. Se un uomo politico è ospite in una trasmissione (vabbè, trasmissione…) e invece di discutere di cose serie e fare proposte ragionate si fa trascinare e alimenta queste sceneggiate, io davvero non so come altro cercare di capire come fanno le persone a votarlo. Perchè questa non è politica, è fare il circo o qualcosa di simile. E fino a prova contraria i cittadini hanno bisogno di concretezza, non di ste robe.

Una è semplice constatazione che un paese civile avrebbe bisogno di un’opposizione guidata da qualcuno normale e capace. Però a capo dell’armata Brancaleone c’è Capitan Bauscia, purtroppo per noi. In alternativa a lui c’è Giorgia la Pesciarola. Attenzione non si tratta di odio, bensì di esasperazione. Come si fa, in un momento come questo, a mettere in scena pagliacciate del genere? Ma neanche la commedia dell’arte, ma neanche Totò, Peppino e la malafemmina…pensavo avesse toccato il fondo io non ricordo sceneggiate del genere da parte di politici nostrani . Ora vi elenco alcune performance del bravo Salvini, ad usum Crozzae: la citofonata di Bologna, la minorenne (fra l’altro, non di Bibbiano) esibita sul palco, il DJ set con cubiste ammantate di tanto tricolore al Papeete (per non parlar del mojito), poi l’attacco volgare al cronista che gli chiede della filiale moto d’acqua. Poi gli sberleffi al contestatore diversamente abile. Poi le risatine alla esibizione di una bambola gonfiabile evocante la (allora) Presidente Boldrini. Adesso l’eterno riposo balbettato (ma, si sa, il ragazzo non si applica). E VOI VORRESTE che un buffone del genere ci governasse?

Ma e’ questo che il popolo vuole ed e’ per questo che ci troviamo con gente che non sa come amministrare casa sua figurati l’Italia. D’altronde uno che va a fare la spesa nel centro di Roma mano nella mano della sua ennesima fidanzata senza rispettare la distanza di sicurezza in una zona dove non vi sono negozi per la spesa la dice lunga sulla serietà su questa persona.

Siamo passati dalla bandiera da usare come carta igienica a prima gli italiani, dall’ampolla alle sorgenti del po all’eterno riposo in tv. E per di più gli attori e le comparse di questo spettacolo deprimente sono lautamente retribuiti con i soldi dei contribuenti mentre qualcuno già comincia a non poter comprare il cibo. Chi mai poteva immaginare una roba del genere.

SI!Il dramma per l’Italia è che molti cittadini si fidano ancora di lui, anche se in calo di consensi. Come si fa ad apprezzare un istrione capace di assumere tutti i ruoli possibili pur di acquisire voti? In questo caso, con l’aiuto della D’Urso, si è messo nelle vesti di Gesù Cristo, dopo che in passato aveva gli stessi atteggiamenti ed usava le stesse frasi di Mussolini invocando pieni poteri.POVERA GENTE CHI LO VOTA.

Salvini è così ridicolo che è impossibile resistere alla tentazione di prenderlo per il cu… e con lui tutti quelli che si bevono le sue pagliacciate.

