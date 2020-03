“Ve lo dico con il cuore e con sincerità. Non sono in cerca di visibilità. Non mi interessano i sondaggi. Non mi interessa il consenso. È solo che da ex presidente del Consiglio sento il dovere di proporre soluzioni per affrontare un problema importante e che oggi mi pare sottovalutato: accanto all’emergenza sanitaria grave che abbiamo visto in questi giorni rischia di esserci un’emergenza sociale di gravità inaudita che potrebbe fare danni non inferiori. Le mie proposte e le mie idee, come si dice, sono open source, sono aperte a tutti. Fate finta che non siano di Renzi se Renzi non vi sta simpatico, ma fatele vostre e fate qualcosa. Non lo dico per me, lo dico per l’Italia”.Matteo Renzi.

Condivido tutto questo la vera politica è così al servizio del e per il paese bravo Matteo Renzi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo