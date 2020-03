IN ITALIA NON CAMBIA MAI NIENTE! ALPINI IN RUSSIA CON LE SCARPE DI CARTONE E MEDICI IN TRINCEA SENZA MASCHERINE.

ALPINI IN RUSSIA CON LE SCARPE DI CARTONE E MEDICI IN TRINCEA SENZA MASCHERINE. Mussolini, nella 2° guerra mondiale ha mandato in Russia l’esercito, al fianco di Hitler, con gli scarponi di cartone ed ora, sono stati mandati a combattere il COVID-19, medici ed infermieri senza mascherine e senza dispositivi di protezione. Gli anni passano e l’Italia è sempre quella, si trova sempre impreparata! Quando RENZI, nel momento in cui è scoppiato il contagio di massa a Codogno, diceva che si doveva allargare la zona rossa a tutta l’Italia, illustri membri del governo, dicevano che era un provocatore di destra perchè non era daccordo con il governo di cui fa parte! Oggi RENZI dice che ci si deve preparare per tempo alla ripresa economica, altrimenti si rischia di morire di fame invece che di virus… ecco che le solite voci che vedono in RENZI un pericolo per i loro privilegi, parlo di certa informazione e dei capibastone delle correnti del PD, si levano per dire, mentendo spudoratamente, che RENZI vuole mandare allo sbaraglio gli operai e gli impiegati sottoponendoli ad un grave rischio di contagio. Questi imbecilli, non hanno capito (non VOGLIONO capire) che Matteo ha voluto dire di non trovarci impreparati, come sempre, di fronte alla sfida che di qui a poco tempo ci sarà, quando dovremo rimboccarci le maniche per ricostruire l’economia italiana martoriata dal virus. Spero vivamente che dopo la buriana del COVID-19 anche l’Italia incominci a capire che abbiamo bisogno di politici pensanti e preparati che sappiano interpretare con anticipo i problemi, non politici che, per difendere i loro piccoli interessi di corrente, tacciono su tutto senza mai fare proposte serie su come affrontare, preparati, il futuro! MAI PIÙ SOLDATI CON SCARPE DI CARTONE, MAI PIU’ MEDICI ED INFERMIERI SENZA MASCHERINE!

