L’Ue non può accettare al suo interno il tiranno Orban

Se l’Europa sta diventando un altra volta un Reich, ci sta bene vero Angela?, Pardon Ursola

La cosa più amara è vedere la lezione e la grande prova del 1956, completamente dimenticate. L’Unione europea non può lasciare che il virus della illiberalità che si sviluppa in dittatura la contagi. L’Ungheria va espulsa.

31 Marzo 2020 la storia si ripete — Sulla nuova dittatura di Orban in Ungheria, c è da dire una cosa che non dirà nessuno, questa. E se Orban è sicuro che, senza dipendere dal parlamento (indispensabile secondo loro), il paese andrà meglio di prima? E se così sarà che succederà?… Ora Orban è in Europa e sarà un osservato speciale da tutto il mondo, con la speranza che fallirà. Siccome questo lui lo sa cercherà di fare sempre la cosa giusta anche se è la più difficile; che significa: dx o sx a secondo della bisogna. Come ha fatto Mussolini negli anni 30. Naturalmente, questa Falsa democrazia, farà di tutto per impedirglielo e per farlo fallire subito. Se non riusciranno a fermarlo, vedremo.

Devono espellere l’Ungheria dall’Europa. Questo per togliere ogni dubbio nel caso Salvini e/o Meloni dovessero andare al potere e tentare di fare la stessa cosa, cosa assai probabile.

PS:SALVINI APPLAUDE ‘’ALL’AMICO’’ VIKTOR. DEL RESTO ANCHE LUI CHIEDEVA SUL BAGNASCIUGA DEL PAPEETE ‘PIENI POTERI’ E OGGI SI RITROVA BAGNINO. Un dato di fatto. Salvini dice che Conte esautora il Parlamento dei suoi poteri perchè non lo riunisce. Bene. Salvini plaude l’Ungheria per i poteri assoluti, democraticamente assegnati ad Orban. Io lo trovo un po’ incoerente ma va bene lo stesso. Faccio una proposta: si riunisca il Parlamento e decida di affidare, a Conte, pieni poteri. Alla stregua di Orban. Cosa ne dicono Salvini e i suoi lacchè?

