E’ sempre lo stesso discorso!!! Denaro e potere, non importa come ottenerli. Stalin, Hitler, Mussolini non si chiesero mica quanti morti ammazzati era costato.

Salvini che giustifica la scelta di Orban mi fa passare d’incanto tutti i dubbi che ogni tanto mi vengono sulla nostra scelta di agosto 2019. L’Ungheria con la scusa del coronavirus sceglie una strada pericolosa e sbagliata conferendo pieni poteri a Orban che potrà chiudere a suo piacimento il Parlamento. Il premier ungherese realizza così quello che Salvini aveva auspicato per sé stesso. Se c’è una cosa che non possiamo permetterci di mettere in quarantena è la democrazia. Farlo è andare contro ai principi dell’Unione Europea con la quale ormai hanno sempre meno a che fare. L’art.7 del trattato prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione in caso di violazione grave e persistente da parte di un paese membro dei principi sui quali poggia l’Unione. In questo momento serve il coraggio anche di agire in questo senso, non possiamo permetterci che i nostri valori più importanti siano messi in discussione.

Piccolo esempio: Gli scienziati ed i medici pensano solo al modo migliore per sconfiggere la malattia. Ed é giusto che sia cosi. E’ il loro mestiere, ma i politici devono pensare anche al resto. Alle conseguenze economiche delle misure che gli scienziati ed i medici hanno chiesto di mettere in atto per sconfiggere la malattia. Contemperare le due esigenze é difficile ma é necessario, altrimenti forse si riesce a battere i coronavirus, ma si rischia che la imprese e le attività commerciali muoiano di debiti e la gente di fame. Per questo motivo i politici devono incominciare a pensare a come e quando far ripartire l’economia, sentendo i medici e gli scienziati, ma poi prendendo decisioni in autonomia.Questo e essere in uno stato democratico.Caro Salvini questo e un piccolo esempio.Ma tu che giustifichi la scelta di Orban volevi instaurare regimi dittatoriali anche in ITALIA, un ulteriore grazie va fatto al tanto denigrato RENZI.

Salvini che giustifica la scelta di Orban mi fa passare d’incanto tutti i dubbi che ogni tanto mi vengono sulla nostra scelta di agosto 2019. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo