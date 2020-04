E ALLORA NON AVETE CAPITO UNA MAZZA

Gli italiani hanno capito … si sono chiusi in casa. Molti senza cibo in frigo. Non solo perché non possono uscire, ma perché non lavorando da un mese i portafogli sono vuoti.

Le banche i soldi dei mutui li prelevano comunque. Tante parole sono state spese, ma poi la realtà è questa. L’ordine da Roma e dai governatori di regioni e province è quello di “Non uscire di casa se non per motivi di vita o di morte”.

E cosa ti combina il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ? Il genio ha la brillante idea di dare appuntamento a decine, forse centinaia di persone in un luogo chiuso, senza alcun rispetto per le minimali normative sulle distanze, per inaugurare il nuovo ospedale alla Fiera di Milano. Ancora una volta la propaganda viene prima della salute delle

persone.

L’ennesima sberla in pieno volto a chi sta facendo sacrifici non vedendo i propri genitori da settimane. Un pugno in pancia a chi non lavora per non rischiare di diventare veicolo del virus. Un diretto in faccia ai cittadini lombardi che stanno soffrendo e pagando a carissimo prezzo assembramenti uguali a questo.

Un insulto ad un papa che ha voluto dare l’esempio percorrendo, da solo, i passi più difficili della sua vita.

Vergogna. Solo vergogna. Tanta.

