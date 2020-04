IL PUNTO DI SVOLTA

Si fa sempre più strada l’idea che occorra mettere in campo al più presto un cambio di strategia nella guerra contro il Covid – 19. Alla fine della solita fiera degli insulti a Renzi qualcosa forse si muove.

C’è stata una prima fase, quella attuale, nella quale si è proceduto a contenere gli effetti curando i casi conclamati e chiedendo a tutti di isolarsi. Questa fase, probabilmente inevitabile vista l’impreparazione “tecnica” – di tutto il mondo – ad affrontare una crisi di così vasta portata, ha prodotto risultati positivi nel trattamento degli ammalati e nel contenimento dell’infezione. Studi scientifici ipotizzano che si siano risparmiate almeno 10mila vittime solo in Italia. Al di là di errori e ritardi ai quali, in questo momento, conviene riparare piuttosto che discutere. Per farlo ci sarà tempo dopo.

Ora, però, l’OMS raccomanda un intervento più aggressivo contro il virus, che non può essere solo curato e contenuto, ma andato a cercare casa per casa e nel territorio. Perché si calcola che gli infetti non conclamati, ma in grado di contagiare gli altri, siano decine di migliaia con un rapporto di 1 ammalato a 10 asintomatici. Quindi, suggerisce l’OMS, il virus va rintracciato testando a tappeto tutta la popolazione e intervenendo con trattamenti mirati che, da un lato prevengano la possibile fase acuta, evitando la congestione delle strutture, dall’altro uccida il virus in ogni dove sia stato rintracciato.

Come fatto in Corea del Sud e come si sta facendo sia in Veneto, che in Emilia, ma non nelle altre Regioni.

Tamponi di massa, iniziando dalle famiglie degli ammalati e allargando via via ai contatti dei primi e delle seconde, intervenendo a livello domiciliare sia per la diagnosi, sia per le cure che, se fatte in tempo, possono evitare in larga misura i casi estremi che necessiterebbero di ricovero.

L’esperienza in atto in Veneto e Emilia, la disponibilità dichiarata di tanti laboratori, universitari e privati, le forniture massicce di kit che sembrano essere in arrivo, dovrebbero rendere possibile questo cambio di fase, per il quale – tuttavia – è indispensabile che la nuova direzione di marcia sia impartita dal governo per renderla omogenea su tutto il territorio italiano.

Anche perché, le indicazioni scientifiche dell’OMS e il buon senso politico, ci dicono che ora la migliore difesa è l’attacco, non essendo realistico, ma anche poco risolutivo nel medio – lungo periodo, protrarre oltre un certo limite l’isolamento in casa di una intera nazione.

Perché il secondo fronte, lo spettro del passaggio da una recessione economica già in atto a una depressione profonda e lunga, diventerà ben presto insostenibile per l’Italia se non si riavvieranno le produzioni, la creazione di reddito, pubblico e privato, i consumi di famiglie e imprese. Le risorse disponibili, italiane ed europee, non sono infinite e rischiamo enormi problemi sociali che, oltre a trascinare nella povertà milioni di persone, comporterebbero seri rischi per la tenuta democratica del Paese. Ungheria insegna.

Cinque giorni fa Renzi ha sollevato il problema. Le reazioni politiche sono state pessime, non per lui, ma per l’Italia. Soprattutto è stata rilanciata la gogna degli scriteriati sostenitori dello status quo. Indecorosa l’informazione che ancora oggi, nei pastoni politici de TG Rai, si limitava a dire “Renzi dissente”, senza informare su cosa e perché. Non serve saperlo? Forse è meglio di no per chi non è in grado di decidere o per chi si candida inconsapevolmente all’alternativa tra ammalarsi o essere costretto in miseria. Meno male che c’è un politico che dissente fregandosene dei sondaggi e del consenso a basso costo.

Purtroppo, se non si cambia fase in fretta, se ne avvantaggerà solo la destra.

