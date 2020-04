Le 10 cose che ITALIA VIVA propone.

1. Le aziende a norma riaprano (con mascherine, protezioni, distanze sociali).

2. Chi ha gli anticorpi può circolare (guariti, ok doppio tampone, ok test sierologico).

3. Le banche devono anticipare, a richiesta cliente, fino al 25% del fatturato 2019. Con garanzia dello Stato “a monte”. Il cliente rimborsa in 100 rate mensili con interessi ZERO (dal 2022 al 2030).

4. le terapie intensive devono arrivare a 12.000. Ne mancano 3000.

5. Riaprire alla circolazione dopo Pasqua. Gli anziani, una settimana dopo.

6. Le scuole a maggio, previo screening di alunni e docenti.

7. Lo Stato versi ai Comuni 1 miliardo per asfaltare l’italia, e analoga cifra gli Enti locali Territoriali per mettere ordine nelle scuole.

8. Attivare il Piano Shock di 120 miliardi (se ne parla da novembre, vero?). Bertolaso ha fatto un ospedale in 10 gg., e senza burocrazia: da Commissario.

9. Chi è in difficoltà deve essere aiutato dal terzo settore, dai Comuni, e rinviando mutui e tasse.

10. Il Parlamento sia operativo (nei limiti della sicurezza). Per legiferare, per avviare una Commissione che indaghi sulle mancanze sanitarie, sulle carceri, sulle vendite allo scoperto in Borsa.

