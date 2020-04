I soliti noti continuano a fare i furbi anche in questo drammatico frangente.

I richiami a non abbassare la guardia e a non vanificare gli sforzi che tutti stiamo facendo se sono indirizzati a Renzi sono sbagliati e fuorvianti. Perchè Renzi, basta sentirlo o leggerlo, non sta dicendo che il pericolo è passato, ma esattamente il contrario. Cioè che il pericolo durerà almeno un anno, se non due. E questo è incontestabile, anche se si ha paura di dirlo esplicitamente ai cittadini, che si preferisce lo scoprano cammin facendo e male, come fossero degli adolescenti di cinquanta anni fa ai quali non si parlava di sessualità.

Per questo è sbagliato far credere che bastino due o tre mesi di isolamento e dopo tutto andrà a posto. Non è così. Considerando, dunque, che non potremo continuare a isolarci per un così lungo periodo, è indispensabile da un lato informare i cittadini che occorrerà, fino alla vaccinazione di massa, convivere col virus, dall’altro adottare misure di ripresa del lavoro per non estinguerci come Paese. Ma per adottare queste misure occorre prevedere, progettare, organizzare un sistema complesso, interdipendente a livello interno e internazionale, composto da decine di milioni di persone. Una operazione che è bene parta subito, dato che le competenze politiche e tecniche per farlo le abbiamo e queste non sono impegnate sul fronte sanitario. Tutti a casa mentre migliaia di persone rischiano tutti i giorni?

Non spetta “alla scienza” decidere modi, tempi e obbiettivi, ma questa è una precisa responsabilità “della politica” che, analizzati tutti gli elementi scientifici, economici e sociali, deve assumersi in modo esplicito e trasparente le sue responsabilità. Questo vuol dire fare buona politica e saper governare

Se non si sa cosa fare ci si faccia aiutare, piuttosto che fare i fessi o i furbi in malafede. Ma non si prendano in giro i cittadini, travisando le cose con la complicità dei soliti media compiacenti.

NEMICI DI RENZI PIÙ CHE DEL VIRUS?

