Ok! Non è mai tutto bianco o tutto nero. Il mio PC mi dice, quando vado a stampare, che lui distingue 17.000 toni di grigio.

In politica di solito si semplifica, per mantenersi liberi nei movimenti; ogni forza punta ad un suo bersaglio; su queste contrapposizioni ci si confronta, e nasce un patto di interesse comune.

Ma a volte il patto non tiene conto delle marginalità, degli strati sociali più fragili.

Consapevole di quanto questo terreno sia scivoloso, non posso esimermi dal parlare del Riformismo Liberale di Italia Viva, così come lo intendo io, da vecchio socialista della seconda metà del secolo scorso.

Ovviamente non Sogniamo, ho comunque superato anche Giolitti. Il riformismo liberale, per me, è quel metodo di azione politica che, contrapponendosi tanto alla rivoluzione quanto al conservatorismo, opera nelle Istituzioni democratiche al fine di modificare gradualmente le strutture economico-sociali.

Pertanto, ha avversione per la burocrazia, quando non riesce a creare regole semplici, chiare e facilmente applicabili, e propensione all’efficienza, nel rispetto delle regole e dell’etica.

Un riformismo che non sia deregulation selvaggia, ma razionalizzazione e semplificazione che sviluppino efficienza.

Un riformismo che non sia egualitarismo appiattente, ma che, proprio per premiare il merito, si basi -necessariamente- su eguali opportunità di partenza, evitando rendite di posizione, nepotismi e clientele.

Ovvio che ogni ingegneria sociale non può che basarsi su una adeguata e corrispondente creazione di ricchezza, su una sua parziale redistribuzione incentivante e quindi pedagogica delle risorse economiche prodotte, con riserva di destinazione del residuo alle reti di salvataggio per chi è più fragile e svantaggiato.

Il riformismo liberale è quel patto sociale chiaro e leale, contrapposto agli opposti egoismi ed utile invece a ricomporli in un quadro complessivo di collaborazione responsabile, per un comune futuro migliore.

Non parlo solo (ma anche) delle proposte di Renzi di questi ultimi mesi, lì per lì criticate (solo per criticare lui) e dichiarate impossibili, ma poco dopo accettate, ed addirittura fatte proprie (nel senso di espropriate).

Collaborare vuol dire fare squadra, per il comune interesse del paese, e in tempi di estrema emergenza i suggerimenti giusti vanno accolti subito. Quando arriva la malattia (guarda caso di malattie parliamo) la medicina va somministrata subito; se gli si lascia tempo per propagarsi, la cura, e la successiva convalescenza, dovranno essere più lunghe.

Simpatie ed antipatie, ed interessi di partito, vanno messi in secondo piano, quando c’è in gioco l’interesse comune, la salute pubblica, la vita dei cittadini.

Da Italia viva, partito nel quale, non mi stancherò mai di ripeterlo, si lanciano idee per l’Italia e l’Europa, con una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione, già da tempo erano partite istanze tese a pensare non solo ai disoccupati a causa del Covid-19 (per i quali è stata prevista una speciale CIG); ai lavoratori autonomi (il popolo delle partite Iva), ma anche agli “invisibili”, ai “lavoratori in nero”, quelli più fragili, quelli che non sarebbero mai riusciti a dimostrare di essere stati danneggiati dalla chiusura generale. Già in misera, paria di una società da cui sono emarginati, e, da paria costretti -per sopravvivere- a lavorare ai margini della legalità, si trovano oggi alla fame, perché non c’è più bisogno di facchini, di giardinieri, di chi piccole riparazioni, di parcheggiatori abusivi, di lavoratori stagionali, di pulire le scale dei condomini, e così via; molto semplicemente, la completa chiusura di tutte le attività ha chiuso anche quelle “nere”.

Fra i non pochi post che ho trovato sui social, ne trovai uno dell’amico (di Italia viva) Sierra Tango. È del 20 Marzo-

Lì per lì fu attaccato da tutti meno che da Italia viva.

Gridarono allo scandalo perché si parlava di aiutare gli evasori fiscali (“lavorano in nero!”), gli illegittimi (“parcheggiatori? E allora perché non anche i ladri di appartamenti, che adesso che c’è la gente in casa non possono più rubare?”). Insomma ne dissero di tutti colori.

Poi, piano piano, ogni giorno i commenti migliorarono.

Chi per paura (l’articolo di Sierra Tango aveva evidenziato anche l’allarme sociale), chi per rigurgiti di coscienza, vuoi perché io sono convinto che anche nel PD c’è gente in gamba, idem nel Movimento 5 Stelle, ed anche nella Lega, e in Fratelli d’Italia, insomma di teste pensanti ce n’è dappertutto, insomma, alla fine, dieci giorni dopo, il Governo se ne esce con i 400 milioni (guarda caso una cifra molto vicina a quella ipotizzata dal nostro compagno di partito).

Non mi piace il sistema di distribuzione, che mi sembra resusciti gli elenchi dei poveri del dopoguerra, quando esisteva il ”Libretto di povertà”, ma l’importante, ora, oggi, subito, è che la gente possa mangiare.

E se anche questa volta il Governo si prende il merito di primo avvisatore dalla coffa della nave, non ce ne frega niente. L’importante è che chi ha bisogno possa gridare “Terra!”.

