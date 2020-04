BRAVA ELENA E no se lo dice una/o di Italia viva non va bene- ma domani lo faranno. Condivido le affermazioni politiche, le quali si susseguono con affanno ma con notevole impegno, non posso sottacere che il dibattito politico sembra assente con sospensione surreale delle assemblee parlamentari e quindi della democrazia. Italia viva nella sua massima espressione del suo leader al momento ha carenze della classe dirigente la quale sembra sparita nei territori. Occorre recuperare e conquistare spazi di democrazia prima che sia troppo tardi.

Maria Elena Boschi Oggi sia il Movimento 5 Stelle sia il Pd si sono dichiarati favorevoli a cambiare il Titolo V, cioè le competenze di Stato e Regioni, nella parte legata alla sanità. A me sembra un buon punto di partenza. Penso, peró, che sia necessario prevedere soprattutto la clausola di supremazia. In poche parole, consentire allo Stato di richiamare a sé le competenze delle Regioni quando è strettamente necessario per tutelare l’interesse nazionale e dare una risposta netta, uguale per tutti. Sarebbe stato utile farlo in queste settimane. E se tutte le forze politiche sono d’accordo si potrebbe fare subito.

Io questo, nel mio piccolo, l’ho sempre detto. Certe funzioni speciali sanità, scuola devono restare allo Stato ovviamente con particolari deleghe alle Regioni. La spesa base deve essere di competenza stato. Avremmo più uniformità e minori costi. Non mi si venga a dire che poi diventerebbe un cartone. Cosa serve allora lo Stato? Deve snellire la burocrazia, sistemi di controllo efficaci, dirigenti di alta professionalità (non politici), rotazione dei manager ai massimi livelli. Non si dica che non si può fare perché i carrozzoni ci saranno sempre. Con questi ragionamenti, terra , terra, sarebbe stato inutile inventare le automobili perché possono, se guidare male, creare gravi incidenti.

ATTENZIONE PERÒ! La via giusta non è quella auspicata da un travagliato Crimi. ! Si sarebbe già potuto fare a Costituzione vigente; e non è stato fatto per MANIFESTA INCAPACITÀ di un governo guidato dal BisConte-Casalino e da un APPARATO BUROCRATICO OBSOLETO ROMANOCENTRICO. Lo stesso che oggi vorrebbe superare un sistema Centro-Regioni obsoleto e inefficiente vaneggiando su impossibili (e dannosi) ritorni ad un passato pre Regionale o, addirittura, pre Costituzionale.

