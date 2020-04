L’ATTACCO A RENZI INDISCRIMINATO, INGIUSTIFICATO E ILLOGICO CHE FA MALE A TUTTA LA SINISTRA.

Oramai si è capito ed è fin troppo chiaro, potrà dire ciò che vuole, giusto o sbagliato che sia ma il solo fatto che lo dica Renzi sarà “azzannato”, “sbranato” dal “popolo della sinistra”(?). Qualunque cosa dica a prescindere parte il linciaggio mediatico, l’ordine di attaccarlo, distruggerlo, zittirlo. Diventa una vera e propria caccia all’uomo. E tutto questo diventa francamente e umanamente insopportabile oltre che ingiusto e disumano. Bisogna dare atto a chi voleva la “morte” politica, “l’annientamento” morale, umano e civile di esserci riuscito perfettamente. Hanno instillato, profuso, inoculato nell’animo delle persone/compagni tanto di quell’odio verso una sola persona che mai si era visto e fatto prima. Come se quest’uomo, nei suoi 1000 giorni di governo si fosse macchiato, abbia provocato nefandezze tali che dovrà “redimere” per il resto della sua vita e anche oltre e che manco in 2000 anni di storia sono stati mai commessi. Crocefissione inclusa. Razionalmente, tutto ciò non è verosimile, non è credibile e allora, delle due l’una….

La vostra, se vittoria sarà(?), sarà come la vittoria di Pirro, una mezza-vittoria. Una vittoria portata a termine con eccessivi sacrifici di uomini e di mezzi e con il rischio concreto di perdere la battaglia finale, quella contro le “destre”. Destre, unite e gongolanti delle divisione e guerre fratricide che si combattono senza mai una fine, nella sinistra.

Renzi, ha tutto il diritto e il dovere di dire la sua, giusta o sbagliata che sia, lo paghiamo anche per questo e, fossi in voi, mi preoccuperei più di quelli che non parlano mai. O no?

Ma poi, cosa ha detto di tanto criminoso, sbagliato se non quello che hanno detto altri, l’averlo detto prima? Ha esordito dicendo che i Politici devono si risolvere le emergenze ma devono anche prevedere e pensare a come agire per l’immediato futuro cioè tra 2/3 mesi. Non puoi pensare di tenere uno stato fermo. Ricordiamolo, Wuan é una sola provincia della Cina. Bisogna pensare a come convivere con il covid-19 sino a che non si trova un vaccino. Propone, con suggerimenti importanti, di “iniziare ad impostare d’accordo con la comunità scientifica” la ripartenza, con gradualità ed a macchia di leopardo, in sicurezza. Questo, ha detto Renzi se solo lo avreste letto o ascoltato. Sarebbe bastato non fermarsi alla superficie o limitarsi a leggere solo i titoli dei giornali.

E per favore, se siete onesti con voi stessi, ammettetelo, non impicchiamoci alle date e guardiamo alla sostanza delle cose.

Perché, fino a quando non si capirà che Renzi è, per la sinistra e il Paese, una risorsa e non l’ostacolo; che la guerra fatta a Renzi, è stupida, fuori da ogni buon senso, a perdere, non sarà solo Renzi ma tutti noi e l’Italia intera.

