UNA BATTAGLIA CONCRETA, DA FARE TUTTI INSIEME.

Un imprenditore chiede un prestito alla banca di 100 euro. La garanzia pubblica funziona così: lo Stato dice alla banca “Concedigli quel prestito senza preoccuparti troppo: se in futuro non ce la dovesse fare a ripagarti, ci penso io, per una quota”.

Questa quota è stata approvata – nel Decreto “Marzo” – portata a 80 (se la garanzia è diretta) o 90 (se la garanzia e’ indiretta), per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, sfruttando l’allentamento della disciplina degli aiuti di Stato fatto dalla Ue.

La logica della “quota” – e non dell’intero importo – è sensata, in tempi normali: affinché il sistema funzioni, è giusto che la banca non sia totalmente spogliata di ogni responsabilità, altrimenti potrebbe dare credito a tutti pensando “ma chi se frega, tanto se va male paga Pantalone”. Quindi su quei 20 – o 10 – euro di prestito non garantito, è giusto che la banca faccia comunque una valutazione di “merito di credito” (=ho davanti un debitore che mi pagherà, oppure no?).

Ora però ci sono due problemi:

1) questi non sono tempi normali: il pericolo che le nostre imprese (soprattutto quelle piccole o piccolissime) rimangano senza liquidità (=la liquidità per le imprese è come il sangue per un corpo umano) è troppo grande. E senza liquidità, falliscono. E se falliscono, un pezzo di capacità produttiva del paese scompare per sempre, e quindi anche quando ripartiremo, lo faremo a velocità ancora più ridotta.

2) per fare la valutazione del merito di credito (perché su quei 20 – o 10 – euro, ne è comunque responsabile) la banca ci mette tempo: deve istruire la pratica, valutare i bilanci passati dell’azienda, soppesarne le prospettive future. Passano settimane, se non mesi. E non abbiamo tutto questo tempo a disposizione.

Allora in questi giorni diversi osservatori, policy makers e addetti ai lavori – in primis Fabrizio Pagani e l’associazione Minima Moralia – stanno facendo una proposta: eleviamo subito al 100% la garanzia pubblica sui finanziamenti.

Come detto prima, l’Unione Europa ha acconsentito a rilassare moltissimo le regole sugli aiuti di Stato, ma al momento non sembra poter permettere una garanzia al 100%.

Ma la battaglia da fare, ora, è questa.

Così che la liquidità possa affluire in fretta a chi ne ha bisogno, per evitare che scompaia.

UNA BATTAGLIA CONCRETA, DA FARE TUTTI INSIEME. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo