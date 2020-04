Ursula von der Leyen si scusa con l’Italia: “Ora la Ue è con voi” La presidente della Commissione europea scrive una lettera a la Repubblica.

Basta divisioni a Bruxelles. Scusateci, ma ora la Ue è con voi. Passo indietro della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che, in una lettera aperta a la Repubblica, scrive che “il Paese colpito più duramente, l’Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti” e che “solo la solidarietà può farci riemergere da questa crisi – quella tra persone come quella tra Stati”. E von der Leyen di fatto si scusa con il nostro Paese, dicendo che “oggi l’Europa si sta mobilitando al fianco dell’Italia” anche se “purtroppo non è stato sempre così” perciò “bisogna riconoscere che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune europea, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria” mentre “non si rendevano conto che possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme, come Unione”.

″È stato un comportamento dannoso – ammette von der Leyen – e che poteva essere evitato”, tanto più che “in questi giorni la distanza tra individui è fondamentale per la nostra sicurezza: la distanza tra nazioni europee, al contrario, mette tutti in pericolo”. Ma nel frattempo, garantisce la presidente della Commissione Ue, “l’Europa ha cambiato passo”, tanto da voler “dare una mano, stanziando nuove risorse per finanziare la cassa integrazione”, così l’Unione stanzierà “fino a cento miliardi di euro in favore dei Paesi colpiti più duramente, a partire dall’Italia, per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli Stati membri – dimostrando così vera solidarietà europea” garantisce von der Leyen.

PS:La signora van der Leyen (insisto sul nome originale olandese) non finisce mai di stupirci e di commuoverci. Ogni giorno cambia, ieri spietata ed il giorno successiva pietosa come una Madonna di Raffaello. Oggi ci annuncia la mobilitazione di 2.770 miliardi (!) di euro da parte dell’Europa. Ma allora siamo a posto e di che cosa si lamentano i sovranisti nostrani, si aspettano forse altri aiuti da Orban e da Kaschynski (o come diavolo si chiama il premier polacco e unto del Signore)?

Ok pero ora le se può dire bene brava ma però ora le parole stanno a zero, quello che contano sono e saranno i fatti. Vedremo quali saranno, certo l’idea di Europa unita e il suo comportamento passato e presente ha subito un grosso colpo, forse mortale, ma questo certo non mi rallegra perché con la disgregazione dell’Europa a subire le maggiori conseguenze negative saremmo principalmente noi dal momento che abbiano un debito enorme aumentato anche negli ultimi anni per cui faremo molta fatica a trovare chi ci presta altri soldi per la ripresa e, se ce li presteranno, saranno a tassi da usura. Vedremo in futuro che non mi sembra certamente roseo.

Ursula von der Leyen si scusa con l’Italia:Ed è la seconda che si scusa,dopo la signora della BCE..la domanda è : a quando fa lo stesso la terza donna più potente d’Europa,la Merkel,che si impunta sugli eurobond o simili ? Insomma queste donne sono davvero migliori degli uomini,come dicono certe femministe sfegatate alla Gruber ? Io qualche dubbio,ce l’ho,anzi più di uno. ultima modifica: da

