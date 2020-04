AVERE LE IDEE NON CHIARE E INDICE INCOMPETENZA..Ma è risultato evidente che Conte naviga a vista. Incrociamo le dita sul “dopo “Spero che non ci giudichino dall’incapace che ci rappresenta, ahimè

ARE WE SURE? LO DICEVO IO, CHE ERA QUESTIONE DI NOMI MA CONTE NON LA CAPITO.

ORA: Sempre al fine di mettere tutti noi nelle condizioni di capire meglio, facciamo primo confronto tra:

a) MES (il Meccanismo Europeo di Stabilità)

b) SURE (la proposta dalla Commissione Ue, di cui al momento esiste solo una dichiarazione pubblicata ieri sul sito della Commissione).

1. COSA FANNO

Il MES presterebbe i soldi all’Italia, che verrebbero conteggiati nel debito pubblico italiano.

Stessa identica cosa vale per SURE.

2. QUANTO POSSONO PRESTARE

Il MES può prestare fino a 410 miliardi.

SURE può prestare fino a 100 miliardi.

3. A CHE TASSO DI INTERESSE

Il MES emette titoli sicurissimi (rating AAA) a tasso di interesse bassissimo, in quanto si basa sulla garanzia di tutti gli Stati dell’area Euro.

Stessa identica cosa vale per SURE.

4. QUANTO DOBBIAMO VERSARE NOI

Il MES emette debito sulla base di un capitale GIÀ VERSATO dagli Stati membri, e che è già stato conteggiato nei saldi di finanza pubblica italiani (fabbisogno e debito).

SURE emette debito sulla base di garanzie che gli Stati membri DEVONO ANCORA dare, e che dovranno essere conteggiate nei saldi di finanza pubblica italiani (saldo netto da finanziare e, se escusse, anche indebitamento netto).

5. E LE CONDIZIONALITA’.

Il MES ha condizionalita’ da concordare, sulla base di un accordo politico da definire.

(e questo per noi è cruciale: se le condizionalita’ dovessero essere “pesanti”, lo strumento diverrebbe ovviamente inaccettabile, su questo siamo tutti d’accordo).

SURE invece ha già una condizionalita’: le risorse prestate agli Stati membri devono essere spese solo per schermi di protezione del lavoro resi necessari dalla crisi in atto (una condizionalita’ che potrebbe essere negoziata anche per il Mes).

Il punto è ancora una volta quello che esponevo nel video di qualche giorno fa: ogni strumento di debito comune deve appoggiarsi o sul potere di tassare (che la Ue non ha, ne’ nessuno sembra volerglielo dare …) o su capitale/garanzie degli Stati membri. E in quest’ultimo caso, uno strumento esiste già. Prima di crearne un altro (con costi aggiuntivi per noi, e con benefici minori) si deve fare ogni sforzo per far funzionare al meglio quello che già esiste (e per cui abbiamo già sostenuto i costi), adattandolo alle nuove circostanze.

Dico questo perché penso che l’analisi su cosa ci conviene maggiormente non possa basarsi sul fatto che uno (SURE) è un nome nuovo, figo e fresco e l’altro (MES) è stato per anni rappresentato da qualcuno come qualcosa a metà tra la Spectre e la Ndrangheta, invece che per quello che semplicemente e’ (uno strumento che può essere utilizzato bene o utilizzato male).

