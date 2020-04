SU IMBECCATA DI GRILLO ECCO LE DICERIE DI UN UNTORE: Il ministro del Lavoro Catalfo, come tutti i politicanti dilettanti, desidera apparire “piacione” a tutti gli italiani, ed è evidentemente per questo motivo che ha deciso di regalare i soldi dello Stato a tutti e tutte (tra qualche giorno sentirete annunciargli un reddito di emergenza anche per i turisti che non possono visitare l’Italia), e in questa categoria ha messo pure chi vive di lavoro nero, cioè di lavoro illegale che da sempre toglie risorse allo Stato.

Certo, l’emergenza è gravissima…ma è proprio perché è gravissima che si dovrebbe saper gestire con oculatezza la “cosa” pubblica, per questo va evitato assolutamente ai rappresentanti di governo di fare gli allegri scialoni con i soldi degli altri.

Chi vive di lavoro nero ha solo una strada da seguire, quella della disoccupazione, basta rivolgersi all’Inpis. Il ministro impari a fare il ministro vero del lavoro, magari informandosi come agivano i suoi predecessori, uno tra tutti Donat-Catin.

