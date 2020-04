Dunque, giusto per vedere se abbiamo capito bene la situazione.Ergo non un passo avanti ma ben 5 anni… Sveglia popolo su cos’altro bisogna dar ragione a Renzi?

L’Unione Europea investe 100 miliardi contro la disoccupazione: ottima notizia. Una bellissima proposta di Pier Carlo Padoan, cinque anni fa, diventa realtà. La verità che i sovranisti fingono di non vedere è che senza Europa saremmo tutti molto più deboli.

Matteo Renzi.

Ergo non un passo avanti ma ben 5 anni… Sveglia popolo su cos’altro bisogna dar ragione a Renzi? Si dice che la STORIA dovrebbe essere maestra di vita, invece quei poveri incapaci al Governo che stanno li perché Renzi lo ha imposto..invece di ringraziarlo per le poltrone immeritate mantenute..da veri frustrati lo attaccano tutti i giorni..con le loro manovrine da mezze calzette. Spronati e sostenuti da giornalai mezze calzette strapagati come loro e da chi pensa di guadagnarci qualcosa di molto concreto e personale dietro le quinte.

E NON PARLIAMO Nell’anno in cui Matteo Salvini ha governato, senza coronavirus e senza crisi planetarie, non è riuscito a trovare i soldi per tagliare nemmeno una sola delle 7 accise sulla benzina che aveva promesso di cancellare (e parliamo di centesimi).

Non ha trovato i soldi per abbassare nemmeno di un solo punto percentuale la tassazione generale, mentre aveva promesso la flat tax al 15%.

Non è stato capace di trovare i soldi per abolire la legge Fornero, riuscendo solo a introdurre Quota100 per 3 anni.

Non è riuscito a trovare neanche i soldi per espellere 100 clandestini al giorno, così come aveva promesso, riuscendo a rimpatriarne solo 19 al giorno (meno di qualunque altro governo degli ultimi 10 anni).

Non è stato capace di trovare i soldi nemmeno per pagare gli straordinari arretrati ai poliziotti, che gli hanno scritto per mesi, di cui però sfruttava un giorno sì e l’altro pure l’immagine e le divise.

Ora, questo tizio qui che in un anno intero (un anno) di governo non è stato capace di trovare pochi milioncini o pochi miliardi per mantenere una – che fosse una – delle tante promesse fatte, adesso va in tutte le TV, i social e i giornali a dire che Conte è cattivo perché in pochi giorni ha trovato “solo” 25 miliardi.

Che Conte è nemico degli italiani perché in pochi giorni ha trovato “solo” 400 milioni di euro per le famiglie bisognose; e ha trovato i soldi per dare a milioni di partite IVA e professionisti “solo” 600 euro; e ha trovato i miliardi per pagare la cassa integrazione a milioni di lavoratori ma “solo” fra qualche giorno.

Mentre se ci fosse stato lui, ah beh, se ci fosse stato lui a sto giro avreste visto i soldi fioccare sui conti correnti degli italiani che nemmeno il tempo di svegliarsi la mattina guarda. Vabbé l’anno scorso non è stato capace di trovarsi manco gli spiccioli in tasca, ma a sto giro.

A sto giro con la pala ce li avrebbe dati i soldi. Con la pala.Tutte ora gli sono venute le idee geniali. Tutte ora.

