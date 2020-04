Bando ai sovranisti.

Le loro ideologie non trovano spazio in un’Europa unita.

C’è voluto il CORONAVIRUS per sancirlo.

Rispetto a pochi giorni fa le cose in Europa sono cambiate, anche se le distanze tra le varie posizioni restano e un’intesa sugli strumenti da adottare non è scontata.

Poche ore fa la Commissione europea ha introdotto un primo strumento anticrisi.

Si tratta del ” SURE “, un fondo europeo contro la disoccupazione che permetterà di finanziare le ” CASSE INTEGRAZIONI “.

Il fondo ” SURE” raccoglierà risorse sui mercati emettendo bond con tripla A, quindi a tassi bassissimi, che darà poi ai Paesi che ne hanno bisogno.

Quanto al ” MES” il Commissario Paolo Gentiloni ha dichiarato che trattasi di uno strumento nato per affrontare altre crisi e che NON È ADATTO ALLA CRISI ATTUALE.

La Presidente Van der Leyen ha dichiarato che il ” SURE ” è un primo passo e che il bilancio europeo sarà il ” PIANO MARSHALL ” europeo.

Con questa ulteriore iniziativa possiamo affermare che le sconsiderate uscite di alcuni leader sovranisti nostrani, che spingevano per una fuoriuscita dell’Italia dall’Europa, sono state taciute.

Agli euroscettici è bene far capire che un’uscita dall’euro per l’Italia sarebbe una ” IATTURA “.

Il Premio Nobel per l’Economia, Paul Robin Kraugman, ha dichiarato di non essere sicuro che l’Europa sia il meglio per l’Italia, ma è sicuro che l’Italia senza l’Europa avrebbe enormi danni e lacrime.

Diamo forza ai nostri rappresentanti a proseguire la trattativa senza tregua e auguriamoci che la stessa si concluda con i risultati attesi dall’Italia.

Buon lavoro.

FINALMENTE ANCHE L’EUROPA SI MUOVE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo