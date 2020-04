Dovrei rispondere dettagliatamente ai quei falsi renziani che mi hanno attaccato solo per aver scritto che il nostro leader è stato un po’ precipitoso nel proporre fabbriche aperte e bambini a scuola. Ma non ne ho molta voglia. Fra gli insulti non è mancato il più classico in stile grillino: chi ti paga? Li lascio ai loro giochi di società.

Con la preghiera, finiti gli insulti, di provare a riflettere. C’è stata una stagione (nemmeno tanto lontana) in cui Renzi aveva vinto tutto, partito e governo. Poi ha perso tutto e adesso dicono che annaspa nei sondaggi (falsi, ovviamente). Colpa solo del fuoco amico!

E il fuoco amico ci sberleffano con! Nemmeno il più fan dei fan oggi può giurare che Renzi sia oltre il 5 per cento dei consensi. Forse non arriva nemmeno alla metà.

E a me spiace molto. È stato il primo (e l’ultimo) con un buon programma riformista, che puntava a fare di questo paese consociativo una democrazia moderna e competitiva. Ma l’impresa è fallita con l’aiuto sostanzioso dei FALSI COMPAGNI .

Ma non! Per colpa mia, di sicuro.MA! L’inferno mi attende.

I FALSI FAN DI RENZI! E’ stato l’unico con un buon programma riformista. Ma i compagni l’hanno bruciato.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo