La risposta del premier CONTE alla presidente Ue che aveva scritto a Repubblica.

MA CONTE C’E O CI FA.PER ME CI FA !Spero che non ci giudichino dall’incapace che ci rappresenta, ahimè

Conte risponde a Von der Leyen: “Cara Ursula, sento idee non degne dell’Europa”SECONDO ME NON HA LETTO UN CAZZO HA AVUTO UNA SPIEGAZIONE DEL ARTICOLO DA CASALIONO ALTRIMENTI E INSPIEGABILE UNA AFFERMAZIONE DEL GENERE.

Se qualcuno non sa cosa sia il “socialismo” lo può apprendere da questo scambio di pensieri. O ci si comporta da socialisti, altruisti, conniventi oppure l’Europa finisce ed al suo posto arriveranno Orban, Salvini, Meloni, Visegrad, Le Pen… e tutti gli altri fascisti europei…. Dal sogno ad una realtà macabra… il passo è corto.E Conte sta attuando ciò,per me unica spiegazione.

Concentratevi sull’Europa mi raccomando. Non pensate minimamente a cosa fare del “nostro” Paese che, sembra Borrelli vorrebbe tenere chiuso fino a fine maggio, Continuate a ripetere quando è grande Conte e quanto è cattiva Ursula, tipo Roma-Lazio. Poi quando vi è passata la sbornia vi ritrovate come ( qualcuno ancora c’è tra noi) nel ’45 con le toppe dappertutto, ma non quelle che vanno tanto di moda tra i giovani, quelle vere ed una fame da lupi. E poi tutte queste discussioni vi sembreranno finalmente inutili.

NON LAMENTIAMOCI DEL EUROPA E GUARDIAMO I problemi del PAESE ,abbiamo visto che malgrado il debito pubblico elevato non siamo stati neppure capaci a ridurlo.Quindi quando diciamo che l’ Europa non fatto nulla, non affermiamo il vero, certo avrebbe potuto, in questa fase fare di più in una fase delicata come questa , dove si muore come allo scoppio della centrale atomica di CHERNONOBIL (ex URSS) del 26-04-1986 , senza vedere il volto del nemico ( in quel caso erano le radiazioni ) Bisogna ricordare che nessuno aiuta o manda aiuti senza un fine ( vedi Russia,Cina, USA , ecc). Allora diciamo che l’EUROPA, malgrado tutto è e sarà la nostra terra.Il problema vero, nasce adesso che dobbiamo convivere in futuro con i virus e quindi bisogna fa crescere la sanità ( ci vogliono ogni anno miliardi).PER CIO E’ giusto chiedere aiuto all’Europa in questa situazione, ed è sacrosanto che l’Europa lo faccia seriamente. Ma poi, finita l’emergenza, bisognerà fare e garantire che si faranno le seguenti cose:

– Lotta durissima all’evasione fiscale, sia dei grandi gruppi che dei piccoli artigiani e professionisti

– Lotta durissima alla corruzione attraverso una diminuzione della burocrazia (non come ha fatto Cantone per intenderci)

– Abolizione dei privilegi delle varie caste, dagli statali in finta malattia a notai, farmacisti, ecc.

– Forti investimenti nei veri pilastri della società, ovvero scuola e sanità.

Poi vengono infrastrutture, sistema giudiziario, ecc…

Questo è l’unico modo affinché l’Italia possa non solo salvarsi economicamente e socialmente, ma anche recuperare credibilità internazionale.

Una cosa è sicura, Europa o non Europa: saremo chiamati a rimboccarci le maniche e a darci da fare. Chi può dovrà dare di più, ma tutti saremo chiamati a uno sforzo collettivo che non lascerà molto posto ai soliti egoismi e alle eterne rendite di posizione che, beninteso a qualunque livello, sono il nostro vero problema. Se non avessimo sempre avuto uno Stato oggetto di sistematica razzia collettiva adesso ci saremmo potuti permettere interventi di ben altra importanza. Non stupiamoci se ci sono in Europa diffidenze nei nostri confronti.

Dopo questo disastro ci manca solo lo stato di polizia e arroganza caro Conte. Il modo giusto per far vincere salvini con 90% dei voti. L’evasione è un grosso problema ma si risolve abbassando le tasse, non facendo terrorismo. Cane che si morde la coda purtroppo ed ormai è tardi per dirlo o pensarlo.Purtroppo, quando ci ritroveremo Salvini e Meloni al governo, verrà fatto l’esatto contrario.

E’l’unica direzione da prendere per sconfiggere DUE virus, il covid19 e il sovranismo. Concentriamoci sulla ripartenza, liberiamoci delle score sovraniste che ci hanno fatto indebolire la sanità pubblica e il tessuto industriale e coinvolgiamo i nostri giovani, molti dei quali espulsi in altri paesi. Ricodiamoci dei tanti lavoratori che, pur con contratti assurdi e paghe da miseria, stanno sudando sangue per salvare questo Paese. Meno finanza e neoliberismo più lavoro VERO e neoumanesimo.Affianchiamo la task force sanitaria con una altrettanto determinata task force per la lotta all’evasione fiscale.

Non lasciatevi disorientare da cabine di regia “allargate”. piene di scorie di ex governacci che hanno fatto trovare il Paese impreparato e in ginocchio.

