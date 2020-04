Renzi: “Vicenda Inps tutta da verificare, errore Tridico evidente”

La gestione della vicenda è tutta da verificare, ascolteremo le considerazioni dell’Inps e vedremo”. Lo dice Matteo Renzi, in una intervista all’Adnkronos, parlando della vicenda del ‘crash’ del sito dell’Inps per le domande sui 600 euro. “L’errore dell’Inps è evidente, l’annuncio è diventato il via a un gara a chi fa più veloce, l’accesso notturno nasce da una dichiarazione di Tridico, il problema non è l’hacker ma il crash del sistema. Si è gestita male la comunicazione”, aggiunge il leader di Iv. “Vediamo tante incongruenze, alla Consob, all’Inps, al Dap, alla Consip, tanti che stanno fallendo di fronte a tante prove importanti. Ora è naturale evitare frizioni, non siamo in tempo di pace, occorre anche dare un segno di unità”, dice ancora il senatore Renzi. “In tempo di pace, avremmo portato tutto in Parlamento e richiesto le dimissioni al Dap, alla Consob, all’Inps, alla Consip e di tutti quelli che hanno fallito alla prova dell’emergenza. Ma non essendo in questa situazione non possiamo che chiedere al governo di vigilare e rimarcare le battaglie di civiltà”, ha concluso il leader di Iv.

