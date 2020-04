A CHI DICE LA CATTIVA EUROPA! MA LO SAPETE CHE LE STESSE COSE LO FA LO STATO ITALIANO CON I COMUNI!

Forse non tutti sanno che quando un comune italiano finisce in dissesto finanziario, interviene lo Stato prestando al comune le risorse necessarie per pagare i debiti (risorse che il comune, un volta risanato, poi restituisce nel tempo).

In cambio lo Stato impone al comune alcune condizioni, tra l’altro pure particolarmente dure: non assumere più personale, non emettere più nuovo debito, contenere la spesa corrente, mettere le tasse al massimo. Finché non è completato il risanamento.

Questa disciplina è attiva da diversi decenni. Eppure nessuno si è mai sognato di dire che lo Stato italiano impone manovre “lacrime e sangue” ai comuni dissestati. Anzi, spesso e volentieri l’opinione prevalente – proveniente da ogni parte politica è – “siamo stanchi di pagare per chi non sa usare bene le risorse pubbliche! “. E lo Stato italiano, com’è noto, sta in una “unione politica” (prima il Regno d’Italia e poi la Repubblica Italiana) con i comuni da 159 anni.

Perché questa premessa? Per illustrare come in questi anni tutta la discussione sugli aiuti finanziari europei ai paesi che avessero sviluppato difficoltà nell’accesso ai mercati si sia basata su una gigantesca retorica anti-straniera e del tutto slegata dai fatti (indipendentemente da difetti e mancanze dell’integrazione europea, più volte sottolineati).

Che c’entra questo con la situazione attuale? Quasi nulla in realtà.

Lo shock che ha colpito le economie europee è comune, e non ha origini in comportamenti sbagliati da parte di uno stato membro.

Ragion per cui non siamo più nel campo da gioco “noi ti aiutiamo, ma tu elimina alla radice i motivi che ti hanno portato nei guai”.

Ma questo non significa che le risorse attualmente disponibili per quel genere di aiuti (il MES) non possano essere utilizzate ugualmente. Con condizionalita’ leggere (come quella ideata per SURE – l’utilizzo delle risorse per la cassa integrazione – che però tutti festeggiavano), e uguali per tutti.

Anche perché per fare qualsiasi altra cosa, gli Stati membri dovrebbero versare/presentare ulteriori garanzie, che impatterebbero sui nostri conti.

E non si capisce perché dovremmo “pagare” per avviare uno strumento, quando ce n’è uno più potente (e del tutto uguale), già pagato e già disponibile.

A CHI DICE LA CATTIVA EUROPA! MA LO SAPETE CHE LE STESSE COSE LO FA LO STATO ITALIANO CON I COMUNI! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo