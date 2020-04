I sindaci lombardi rispondono a Fontana: “Non apprezziamo i tuoi toni aggressivi nei nostri confronti”

“La tua replica piuttosto, ingiustificatamente aggressiva, è apparsa come un tentativo scomposto di ‘buttarla in politica’”

“Caro presidente, ti ringraziamo dell’articolata lettera che ci hai inviato nel tardo pomeriggio di ieri, ben diversa per toni e contenuti dalle risposte che ci hai indirizzato attraverso le interviste e i social network. Di queste ultime, ti diciamo con franchezza, non abbiamo apprezzato che i nostri legittimi interrogativi, espressi con educazione e rispetto della tua funzione istituzionale, con l’unico interesse di rappresentare ciò che i nostri cittadini per primi si chiedono e ci chiedono, siano stati bollati come ‘bieca speculazione politica’, e che tu abbia cercato di farci passare per capziosi perditempo”.

Lo scrivono in una lettera inviata al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, i sindaci Giorgio Gori (Bergamo), Emilio Del Bono (Brescia), Gianluca Galimberti (Cremona), Virginio Brivio (Lecco), Mattia Palazzi (Mantova), Beppe Sala (Milano) e Davide Galimberti (Varese).

“La tua replica piuttosto, ingiustificatamente aggressiva, è apparsa come un tentativo scomposto di ‘buttarla in politica’, offensivo del nostro ruolo e della collaborazione che ti abbiamo fin qui lealmente offerto”, continuano i sette sindaci di centrosinistra. “Siamo impegnati quanto te nel servizio ai nostri cittadini in questo momento drammatico. Abbiamo riconosciuto i meriti della sanità regionale quando era giusto farlo”. Ma per questo “abbiamo il diritto di chiedere chiarezza su temi fondamentali per la salute dei nostri cittadini senza venire per questo aggrediti. Non siamo stupidi: se in precedenza avessimo ricevuto risposte soddisfacenti non avremmo avvertito la necessità di riproporre gli interrogativi. E neppure noi abbiamo tempo da perdere”, continuano i sindaci.

