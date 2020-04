LA SVEGLIA DI RENZI E I BRADIPI POLITICI E POPOLO ITALICO..

Finalmente! Dopo otto giorni dal primo allarme dato da Renzi si avvertono i primi, timidi segnali che anche il governo si sta ponendo il problema di come governare la “riapertura” e far ripartire al più presto l’economia.

E’ stato sempre così, noi di Italia Viva ci siamo abituati. Le persone di buon senso, comunque politicamente collocate, sanno che per governare un grande Paese, soprattutto se in trasformazione, o come oggi in grande emergenza, si deve avere una Visione verso il quale condurlo, e stare sempre un passo avanti.

Quando governava Renzi, l’Italia si era svegliata, a fatica, dal letargo endemico e marciava al suo ritmo, che produceva crescita, ma disturbava tanto “i troppo furbi e i cretini di ogni età”, come dice una bella canzone.

Ora, che per avere libertà di parola è stato costretto a fondare un partito, Renzi può solo dire la sua: “riaprire con prudenza, gradualmente, a macchia di leopardo, individuando le filiere produttive e le zone dove possa essere fatto in sicurezza per tutti, ma riavviare quanto prima e progressivamente la produzione. Non possiamo pensare di vivere di assistenza per mesi, o un anno, forse due, condannandoci all’emarginazione economica in Europa e nel mondo. Ma per fare questo bisogna che il governo si metta al lavoro da subito”.

Subito si è levato il coro delle “belle addormentate”. Polemica criminale! Propaganda assassina! Sia zitto, anzi sparisca! Poi, come al solito, spenti i riflettori delle TV e chiusi i taccuini dei giornalisti, gli stessi politici che fomentavano il pubblico pagante a inveire contro lo sciacallo, si sono messi a lavorare sull’onda di un numero crescente di persone autorevoli che ponevano lo stesso quesito: come evitare che l’Italia guarisca dal virus senza morire di decrescita? Ci stanno lavorando, ma a due condizioni.

La prima è non fare riferimento alle parole di Renzi, meglio che il mainstream mediatico non ne parli. La seconda è che del lavoro del governo in questo senso si sappia il meno possibile. Per evitare che qualcuno pensi che Renzi avesse ragione e di fare la figura dei fessi difronte a milioni di persone che avevano sollecitato alle reazioni più inconsulte. Si fa, ma non si dice.

Le primogeniture non ci importano, l’essenziale è che il governo sia a lavoro su questo fronte e non perda altro tempo. La “sveglia” di Renzi ha funzionato, come altre volte. Vi risparmio l’elenco.

Faccio solo un richiamo alle “belle addormentate” del politicamente corretto e ai “bradipi da tastiera” che in questi giorni si sono profusi in insulti. Quattro anni fa avete voluto rompere la sveglia che vi toglieva il sonno. Ora che la sveglia è tornata datevi una mossa. Va bene anche se dite che vi siete svegliati da soli, o che vi ha svegliato la mamma con “a zuppa ‘e latte” in questa specie di Casa Cupiello nella quale aspettate il contrordine per cambiare idea. Ma sveglia!

