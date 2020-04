28 marzo 2020, Renzi:”Serve un massiccio controllo sierologico per scoprire chi ha anticorpi CoVid19″

#quellibravi: “è impossibile!” “questo è un pazzo” “criminale!” “basta cazzate!” “cerca visibilità” “speriamo si ammali”.

3 aprile 2020: ++ Coronavirus:Oms lancia enorme campagna test anticorpi ++ Con programma Solidarity II in 6-7 paesi (ANSA) – ROMA, 3 APR – Dopo Solidarity I per cercare farmaci e vaccini contro il Covid-19, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanita’) si prepara a lanciare nei prossimi giorni il programma Solidarity II, per sapere quante sono nel mondo le persone con l’infezione attraverso una poderosa campagna di analisi del sangue per rilevare gli anticorpi al virus in quasi una decina di paesi nel mondo. Ciò aiuterà a determinare prevalenza e mortalità del Covid-19 nelle diverse fasce d’età e a decidere la durata di chiusure e quarantene. (ANSA).

#quellibravi: MUTI! E ALLORA 10 PUNTI PER RIPARTIRE (10/10)

In questi giorni il Parlamento deve essere perfettamente operativo, naturalmente in piena sicurezza per tutti. E per questo è fondamentale che l’eventuale via libera alla Tracciabilità dei dati sanitari passi da un esplicito voto parlamentare, non da un provvedimento del Governo. Ed è necessario che vi sia da subito un impegno esplicito per fare una commissione di inchiesta su ciò che non ha funzionato, dagli approvvigionamenti delle mascherine alle vendite allo scoperto in borsa, alla gestione delle carceri nei giorni della rivolta.

Chi è in difficoltà deve essere aiutato dalla rete del terzo settore, dai comuni, dai soggetti dell’Alleanza contro la povertà. Ma occorre da subito non solo l’estensione della cassa integrazione ma anche il rinvio di mutui e tasse da farsi automaticamente, senza la necessità di portare moduli su moduli in banca. Deve scattare automatismo, non autorizzazione. Mentre si attende la ripartenza, lo Stato deve passare un miliardo di euro ai comuni per rimettere in ordine le strade e un miliardo di euro agli enti locali per rimettere in ordine le scuole. Naturalmente, nei cantieri, deve essere garantita la piena sicurezza dei lavoratori. Le gare devono svolgersi in un giorno e devono riguardare i progetti già pronti. Anci e Ance vanno coinvolti in questo progetto a forte impatto sulla vita delle famiglie e in grado di migliorare la qualità della vita di tutti noi e attenuare il crollo del PIL.

Deve partire subito il Piano Shock da 120 miliardi di € di cui parliamo da novembre e che trovate qui. Le infrastrutture, le opere pubbliche, le reti anche tecnologiche guideranno la ripartenza dell’Italia. Purché siano realizzate con commissari, non con procedure burocratiche insopportabili. Del resto, a Milano, coordinati da Guido Bertolaso, hanno fatto un ospedale in 10 giorni.

Dovremo convivere per mesi, forse anni, col Covid19. Chi vi racconta il contrario mente sapendo di mentire. Non possiamo restare chiusi in casa per anni ma dobbiamo trovare un modo per uscire in sicurezza e lavorare rispettando le regole.

Per farlo bene, bisogna evitare gli errori fatti durante l’emergenza sanitaria. E dunque bisogna organizzarsi e prevedere, non solo rincorrere.

Ecco perché avanzo dieci idee concrete sul COME ripartire.

Perché per me la politica è proposta coraggiosa, non sondaggismo esasperato.

Mi critichino pure, ma almeno si confrontino sulle idee!Matteo Renzi.

Mi critichino pure, ma almeno si confrontino sulle idee!Matteo Renzi. Ma#quellibravi: MUTI! SU PROPOSTE IDEE SUL DA FARSI SUL AGIRE PER IL DOMANI.MA CRITICARE SEMPRE.CHE PAESE CHE POLITICI CHE POPOLO DI M ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo