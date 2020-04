Renzi : “Continua la violenza diffamatoria contro di me”

In un duro post sulla sua pagina Facebbok il leader di Italia Viva Matteo Renzi denuncia: “Continua la violenza diffamatoria contro di me e contro la mia famiglia. Da qualche ora gira un video in cui si sostiene che i miei figli violino la quarantena e che ci siano degli amici prelevati dalla scorta a casa loro e portati tutti i giorni qui per divertirsi. FOLLIA TOTALE!

Il video è pieno di assurdità costruite ad arte violando non solo la privacy ma soprattutto il codice penale. Chi ha visto quel video sa che non sono gli amici di mio figlio ma siamo noi cinque, babbo mamma e figli. Una famiglia che ha la fortuna di avere un giardino e che sta insieme in giardino. Riprendere l’interno della proprietà altrui, in presenza di minori, raccontando il falso: ci diranno anche stavolta che è questione di trasparenza? O finalmente qualcuno inizierà a pagare per l’odio che diffonde?

Ci sono migliaia di morti e mi dispiace dover fare un post su questi temi, così piccoli rispetto alla tragedia di queste ore. Ma è bene essere chiari: chi mi vuole attaccare, mi attacchi per le mie idee. Diffondere falsità per attaccare i miei figli non è solo illecito ma è anche meschino.

Ho pagato un prezzo altissimo per le fakenews. Ma proprio per questo non accetterò che adesso provino a mettere in mezzo i miei figli. Chiederemo i danni in ogni sede, civile e penale” spiega l’ex premier.

La ‘solidarietà a Renzi per brutto video sulla sua famiglia’

“è stato diffuso un brutto video sulla famiglia di Matteo Renzi. Ovviamente pieno di falsità. Ritengo che Matteo Renzi, come tutti, abbia il diritto di giocare con i suoi figli, e di non essere furtivamente ripreso a casa sua. L’odio e le fakenews certo non aiutano a contrastare l’emergenza sanitaria. La mia solidarietà a Matteo per questo orribile episodio”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci .

“Qualcuno pensava di aver fatto lo scoop del secolo sul personaggio pubblico di turno ma non si fanno mai le riprese negli spazi privati di altri e questo indipendentemente da chi è il proprietario della casa”. Lo dice in una nota il senatore Dario Stefàno, vicepresidente dem a Palazzo Madama.

‘La particolare contingenza richiederebbe maturità, serietà e approcci più cauti però assistiamo sempre più spesso a processi iin pubblica piazza nei quali ognuno pensa di poter fare prima il pm e poi il giudice avendo solo un telefonino e una piattaforma social a disposizione è molto pericoloso per la democrazia – conclude Stefàno – per le eventuali emulazioni e perché la replica, a difesa delle proprie ragioni, non riesce mai ad avere la stessa portata della macchina del fango che nel frattempo si è attivata. Solidarietà a Matteo Renzi “

