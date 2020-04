SENZA LA PIAZZA, LA SARDINA PUZZA – LILLI GRUBER INCALZA MATTIA SANTORI, OSPITE A “OTTO E MEZZO”: “ERAVATE PROTAGONISTI DELLA POLITICA ITALIANA POI SIETE PRATICAMENTE SPARITI. CHE COSA FANNO LE SARDINE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS? POTETE SOPRAVVIVERE SENZA LE PIAZZE?” – LA RISPOSTA: “VOGLIAMO FARE MENO RUMORE PERCHÉ È UN PERIODO STORICO DIFFICILE. CI STIAMO REINTERPRETANDO” (AUGURI)

Mattia Santori si rivede in collegamento con Otto e mezzo su La7. “Eravate protagonisti della politica italiana, soprattutto in chiave anti-Salvini – lo introduce Lilli Gruber – poi siete praticamente spariti. Che cosa fanno le Sardine al tempo del coronavirus? Potete sopravvivere senza le piazze?”. Il capo del movimento ittico replica che non è assolutamente vero che sono spariti: “Siamo ben presenti, ma vogliamo fare meno rumore perché è un periodo storico difficile che richiede molto rispetto e forse più silenzio e operosità. Per noi è un momento molto difficile, ci stiamo reinterpretando, ne stiamo approfittando per riorganizzarci all’interno”. E soprattutto Santori sostiene che le Sardine si stanno preparando per il futuro: “Da quello che si intuisce in questo momento, sarà un futuro molto difficile e ci sarà bisogno di una grande forza democratica dal basso”.

