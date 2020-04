TEST DI EUROPEISMO E DI VISIONE DI LUNGO PERIODO

In questi giorni abbiamo spiegato più volte che se si vuole dare una risposta subito (in grado di prevenire guai peggiori e aiutare gli Stati a rispondere con velocità ed efficienza a quanto sta avvenendo) non c’è alternativa all’utilizzo degli strumenti esistenti. O perché gli altri sono troppo debolì, o perché attivarne di nuovi costerebbe.

Ma la politica, ci ripetiamo tutti, deve anche dare un’orizzonte di prospettiva.

Così come ci diciamo tutti che l’integrazione europea avanza solo dopo grandi crisi: nasce dopo la guerra (con il Trattato di Roma) fa un balzo avanti dopo le crisi petrolifere degli anni 70 (con il disegno dell’unione economica) un altro dopo il crollo del Muro (con il disegno dell’Unione monetaria), un altro ancora dopo la crisi 2008-2012 (Fiscal compact, Unione bancaria, Mes).

E allora vogliamo provarci?

Attualmente il bilancio della Ue (dato relativo al 2017) è 157,9 miliardi. Come detto più volte, è questa ristrettezza che impedisce, tra le altre cose, l’emissione di Eurobond.

Questo bilancio può essere decuplicato se tutti gli Stati cedessero a Bruxelles il controllo e la manovrabilità dell’IVA. Non come accade ora (al momento gli Stati devolvono parte del gettito, per finanziare i 157,9 mld di cui sopra, e concordano alcune cose dell’imposta), ma proprio se ne spogliano.

Per l’Italia, significherebbe che i 136,8 miliardi incassati nel 2019 da Iva, non affluiscono più nelle casse del Tesoro bensì vanno direttamente a Bruxelles.

E finiscono anche tutte le decine di migliaia di emendamenti parlamentari per alzare o abbassare questa o quell’aliquota dell’IVA. Al massimo si potrebbero fare emendamenti del parlamento europeo, perché ora sarebbe lì la responsabilità di decisione su quello strumento fiscale.

Allo stesso tempo – per non creare ovvi squilibri nei bilanci nazionali – lo Stato membro dovrebbe spogliarsi anche di un pezzo corrispondente di spesa pubblica, da devolvere a livello “federale”. Secondo la teoria economica, dovrebbe trattarsi di una o più funzioni che sono svolte più efficacemente a livello federale che non a livello nazionale. E qui ci sbizzarriamo con la fantasia: ricerca e sviluppo? Infrastrutture ? Difesa? Ambiente? Fate voi.

A quel punto ci sarebbe un Ministro del Tesoro Ue che manovra un bilancio di più di mille miliardi, ed è titolare dell’imposta sul valore aggiunto sul territorio dell’Unione. A cui aggiungiamo – tanto sognare non costa nulla – anche una “web tax” europea, per far pagare alle multinazionali del web le tasse in modo equo e sostenibile.

Un bilancio comunitario del genere può permettere di emettere massicce quantità di Eurobond, le cui risorse potrebbero sia essere spese direttamente dall’Unione sulle materie di sua competenza, sia prestate agli Stati membri (a tassi inferiori a quelli con cui si sarebbero autonomamente finanziati) per svolgere le funzioni nazionali rimaste in capo a loro.

Ovviamente a quel punto, visto che all’Ue si paga una fetta significativa di imposte, andrebbe ridisegnata completamente la governance istituzionale dell’Unione: no taxation without representation.

E allora la Commissione diventa un vero Governo federale, con un Presidente eletto direttamente dal popolo. Il ruolo del Consiglio (dove siedono i capi di governo nazionale) si ridimensiona, il ruolo del Parlamento (dove siedono i rappresentanti del popolo europeo) si rafforza, le offerte politiche si organizzano su base continentale (e non più essenzialmente nazionale).

Ecco, questo è un possibile modo per avere gli Eurobond sul serio, e per fornire quella prospettiva europeista e di largo respiro che in tanti invece, in queste ore, credono di fornire semplicemente con lo slogan più orecchiabile.

Chi ci sta? COSTRUIRE GLI STATI UNITI D’EUROPA.

