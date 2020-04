“Il nostro vaccino è pronto per essere sperimentato sull’uomo”, rivela in un’intervista Andrea Gambotto, il ricercatore italiano della University of Pittsburgh School of Medicine che ha pubblicato i risultati della sperimentazione su animali di un vaccino contro il Sars-Cov2.

L’intervista all’AGI prosegue ed il dottore dichiara: “Noi siamo pronti, il vaccino è pronto per essere sperimentato sull’uomo ora i tempi dipendono dalla Food and Drug Administration (FDA)”.

Il ricercatore italiano di origini baresi insieme al collega della University of Pittsburgh School of Medicine, Louis Falo, ha pubblicato i risultati della sperimentazione su animali di un vaccino contro il Sars-Cov2, il virus responsabile della pandemia attualmente in corso.

Chi è Andrea Gambotto

Laureato a Bari in Medicina nel 1994, vola negli Stati Uniti.

La storia di Andrea Gambotto è la storia di tanti ricercatori italiani che all’estero, con i giusti mezzi e grazie al lori preziosissimo lavoro, ci rendono cii rendono orgogliosi.

Attualmente Gambotto studia e lavora nel centro ricerche dell’Università di Pittsburgh.

È qui che il team di ricercatori coordinati da lui ha messo basi importanti per lo sviluppo di un vaccino che possa curare e sconfiggere il coronavirus.

Possiede diversi titoli e numerose pubblicazioni, Andrea è anche professore associato di Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Pittsburgh.

È italiano l'uomo che ha scoperto il vaccino per il Covid-19, chi è Andrea Gambotto.L'UOMO CHE CI DA UN FILO DI SPERANZA.

