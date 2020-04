EUROPA- TRATTATIVA: ” E PUR SI MUOVE ” .

La trattativa tra i rappresentanti degli stati dell’Eurogruppo, pur tra mille difficoltà continua a produrre i suoi effetti.

Parlare di un imminente accordo ancora non è possibile, ma le distanze tra i Paesi del nord Europa con Germania e Olanda in testa e i Paesi del sud Europa con l’Italia, Francia e Spagna, in prima linea, sembrano ridursi.

I mass media danno alcune anticipazioni dei lavori in corso:

– per la Germania un ” MES ” senza condizionalita’ sarà possibile;

– per la Francia un fondo finanziato con il contributo degli Stati è un buon risultato;

– per l’Italia la risposta europea sarà adeguata solo se comprenderà l’emissione comune di ” bond europei ” per finanziare i piani nazionali di risposta al COVID-19.

L’accordo che si sta delineando tra la Germania e la Francia è quello di attuare lo schema ” SURE” per i cassaintegrati e l’uso del ” MES ” senza condizioni.

Su questo possibile accordo ” Franco – Tedesco ” ha preso posizione il commissario Europeo Gentiloni secondo il quale il ” MES” light, senza condizioni può essere una parte della soluzione, ma solo una parte.

In Italia alcuni economisti come Carlo Cottarelli e Giampaolo Galli hanno elaborato uno studio di fattibilità che consiste nel costituire un’istituzione ad hoc al fine di gestire le politiche concordate congiuntamente.

IN BREVE:

Questo Organismo, denominato ( SHE ) Special Health Emergency, dovrebbe emettere ” una tantum ” uno strumento di raccolta finanziaria denominato ( SIES) Special Issue European Security, per raccoglere 300/400 miliardi con scadenza 30/50 anni.

Le risorse raccolte dovrebbero essere spese sulla base di politiche e progetti decisi in comune da tutti i Paesi partecipanti.

In attesa della costituzione dello ( SHE), che avverrebbe in pochissimo tempo, i Paesi potrebbero fronteggiare l’emergenza attuale attraverso politiche di bilancio espansive, tenendo conto che, per l’Italia, il patto di stabilità è congelato e i fondi europei messi a disposizione sono tanti.

Ricordiamo che, se vogliamo avere più forza in Europa, in Italia serve una incisiva azione comune senza contrapposizione tra Governo e Opposizione.

Le lotte politiche vanno rimandate al dopo COVID-19.

Per ora serve unità e collaborazione.

Il futuro dell’Europa risiede nel trovare un equilibrio, il piu avanzato possibile, tra le posizioni degli Stati del nord Europa e quelli del sud Europa.

La posizione dei Paesi del sud Europa consiste nella necessità di avere maggiore condivisione dei rischi.

La posizione dei Paesi del nord Europa tende alla minimizzazione del ” MORAL HAZARD ” ( cioè il rischio morale che in economia è una forma di opportunismo post-contrattuale che può portare i singoli Stati a perseguire i propri interessi a spese di altri confidando nella impossibilità, di questi ultimi, di verificare la presenza di dolo o negligenza nella gestione delle risorse condivise ).

La trattativa in corso dovrà trovare un punto di equilibrio che soddisfi tutti ( sono fiducioso in un positivo risultato ).

Una SOLUZIONE, come avviene in tutte le trattative, PUÒ E DEVE ESSERE TROVATA nell’interesse di tutti.

Buon lavoro..

