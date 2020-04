LA GERMANIA PRODUTTRICE AUTOMOBILISTA SENZA ITALIA E SPAGNA E IN MERDA.

Bmw, Daimler e Volkswagen: “Senza Italia e Spagna non possiamo produrre auto” .I due colossi automobilistici mettono in guardia il governo tedesco,

Il Covid-19 si abbatte sulla globalizzazione. E su quelle catene globali del valore che – agli occhi di molti – sono sembrate a lungo la ‘soluzione’ ai problemi del mondo. Sulla base di una semplice teoria, solo in parte condivisibile, per la quale i paesi si specializzano su qualcosa (un semilavorato ad esempio) e soprattutto la produzione si sposta laddove costa meno. Sì, ma è tutta una teoria.

Poi è arrivata, ben prima del Covid-19, l’evidenza empirica che ha messo in discussione i paradigmi stessi della globalizzazione. Quindi Trump e la guerra commerciale con la Cina. Infine, la mazzata finale: il coronavirus.

L’esempio tra i più emblematici è offerto dalle case automobilistiche tedesche, il cuore pulsante dell’economia europea. I principali produttori stanno spegnendo i motori.

Certamente 4 miliardi di persone in lockdown rendono complicate le vendite, ma si sta ora profilando una nuova situazione, ormai palese in Germania. Il comparto automotive ha chiesto al governo di Angela Merkel di adottare una visione più europea.

Bmw, Daimler e Volkswagen concordano sul fatto che sia necessario un approccio a livello europeo per ripartire. "Non aiuta se un Paese avanza e poi tutto in Italia o in Spagna è ancora fermo", ha spiegato una fonte Vw a Reuters, aggiungendo che uno scenario del genere comporterebbe gravi lacune nella catena di approvvigionamento. Tradotto, impossibile produrre auto.

“Senza Italia e Spagna non possiamo fare auto”, l’allarme di Bmw e Volkswagen in Germania.

La riunione con Merkel

In particolare quello tedesco, piuttosto che sentirsi rassicurato del fatto che in Germania l’impatto del coronavirus su salute pubblica ed economia si stia facendo sentire con meno forza, chiede al governo di Angela Merkel di avere un approccio e una visione più europea. Gli amministratori di Bmw, Daimler e Volkswagen hanno tenuto mercoledì una riunione di crisi, via call, con la cancelliera tedesca per discutere di come riavviare la produzione. Una fonte Volkswagen ha riferito a Reuters che le case automobilistiche hanno concordato che è necessario un approccio a livello di Unione europea per ripartiree. “Non aiuta se un Paese avanza e poi tutto in Italia o in Spagna è ancora fermo”, ha affermato all’agenzia, aggiungendo che uno scenario del genere comporterebbe lacune nella catena di approvvigionamento.

20mila operai in cassa integrazione

Al momento la Bmw ha notificato all’Agenzia federale del lavoro (Ba) di aver posto in cassa integrazione circa 20 mila dipendenti, in conseguenza della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, una scelta necessaria ad avviare lo stanziamento del relativo sussidio per i lavoratori. In precedenza, a causa della crisi del coronavirus, Bmw aveva temporaneamente sospeso le attività dei suoi impianti in Europa. L’arresto della produzione al momento è programmato fino al 19 aprile prossimo.

