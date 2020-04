La mia finestra è aperta su questa primavera silenziosa e splendente, dolorosa come un amore negato.

A mezzogiorno il suono delle campane della domenica delle palme mi arriva distinto, prolungato come mai in precedenza. Da qui, quando il vento è favorevole, posso sentire perfino le campane del duomo di Brescia (abitando a BRESCIA direte che e scontato,invece no ci abito da cinquantanni ma non le avevo mai sentite da casa) quando suonano a distesa. Altrimenti quelle che sembrano rincorrersi, con toni diversi, nella distesa della città sotto a questo colle.

Oggi le campane hanno il suono di una parola che unisce e che, incoraggiando tanti credenti, sento che incoraggia anche me che non lo sono. Coraggio e nostalgia di altre Pasque quando bambino, venivo portato dai miei genitori ai riti della settimana santa. Ero affascinato dalle cose che accadevano in chiesa, soprattutto dal giovedì alla domenica. Come leggere un libro pieno di storie e di cose eccezionali, la spettacolazione di un prodigio davanti ai miei occhi. La luce, poi il buio, e dopo il fuoco che accende la notte e infine loro, le campane. Da piccolo, già un poco eretico, non capacitandomi della resurrezione della carne, immaginavo un Gesù molto terreno che, come un precursore di Pier Capponi, davanti ai mali del mondo che iniziavo a conoscere, ci diceva “e noi suoneremo le nostre campane”.

Nessuno si senta offeso per quello che scrivo, ma le campane di oggi mi hanno portato in dietro e poi avanti. Nostalgia e speranza. Noi suoneremo le nostre campane, perché oggi, ne sono certo, quelle campane non suonano solo per chi ha fede, ma anche per tutti quelli che sanno ascoltarle con speranza e con la carità dei laici, che chiamiamo solidarietà. Non dite che quelle campane sono solo le “loro”, oggi sono di tutti.

