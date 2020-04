Matteo Salvini chiede di riaprire le Chiese per celebrare #Pasqua. Questo significa proprio essere degli sciacalli. Utilizzare una vicenda così drammatica e così dolorosa per il nostro Paese solo per puro scopo politico è indegno, punto. Le Chiese non possono riaprire adesso, non è possibile. È folle. Puoi pregare a casa, senza dirlo, senza farlo sapere. Perché la fede è qualcosa che va aldilà di tutto, aldilà perfino della politica stessa. Non c’è bisogno di pregare in televisione, come non c’è bisogno di dire di riaprire le chiese per farsi vedere vicino ai cattolici d’Italia per scopo politico. Ognuno di noi fa la sua parte, tutti, perfino coloro che vanno in Chiesa sono chiamati a farlo adesso. Si tratta di attesa, di rispetto. C’è gente che rischia di non avere più il posto di lavoro. Ci sono preti che stanno facendo i volontari in reparti di #coronaviurus. C’è gente che sta rischiando la propria vita per salvare ognuno di noi, perfino te. Ognuno sta facendo la sua parte contro una battaglia che ci vede tutti dalla stessa parte. Per una volta stai in silenzio e abbi rispetto di ognuno di loro e sciacquati la bocca quando parli. #Salvini #Covid19 #coronavirusitalia #Chiesa

