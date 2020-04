Per fare due mesi di lockdown c’è bisogno o della legge marziale, come in Cina, o di far condividere ai tuoi cittadini una strategia razionale.

Una strategia non si può fondare su mascherine si mascherine no, il picco è superato, anzi no è un altopiano, il picco ancora deve arrivare, i test non servono, forse servirebbero, adesso li facciamo, apriamo dopo Pasqua, anzi dopo il primo maggio, non prima del 15 maggio.

Perché questo balletto, ho riportato dichiarazioni degli ultimi giorni fatti da responsabili politici di governo o di strutture tecniche (che non si capisce perché parlino di decisioni che spetterebbero solo alla politica), non fa altro che disorientare le persone e spingerle a non rispettare la quarantena.

Come le foto degli ultimi due giorni da Nord a Sud dimostrano.

Ma non c’è problema perché siccome a palazzo Chigi, al Nazareno e sul sacro blog oramai si fa politica solo sulla base dei sondaggi, e tra un poco i sondaggi registreranno un repentino cambio di umore tra gli italiani, si comincerà a riaprire.

Spero solo che lo si faccia con un minimo di buon senso e non come si è chiuso (con una decreto presidenziale ogni tre giorni).Ok ho capito il problema sta nel manico o diversi manici.,E vero che diversi manici fanno un tronco,qualcosa di forte,ma se i manici non sono uniti diventano stuzzica denti utili solo a pulirsi i denti dopo aver mangiato,e il politico mio modesto parere hanno mangiato anche troppo,a propositi un piccolo esempio. Ora che la Ue, l’altra sera, ha dato il via libera alla concessione di una garanzia pubblica al 100% sui prestiti concessi alle imprese e ai professionisti, avremmo – pacatamente e rispettosamente – una sola domanda da porre: che cosa accidenti stiamo aspettando a farlo? quante comunicati dovranno fare prima di decidere senza create confusione per poi imboscarsi finanziamenti già stanziati.L’abbiamo capiti che la burocrazia l’avete costruita per gestire gli interessi vostri,ma del popolo non vi interessa un cazzo. Ok ricordatevi che dopo il corona virus il mondo e il modo che gestivate non sara più lo stesso e ci saranno tanti di voi che dovranno cercarsi un lavoro! se lo troverete.

Per fare due mesi di lockdown c'è bisogno o della legge marziale, come in Cina, o di far condividere ai tuoi cittadini una strategia razionale.

