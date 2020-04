Perché l’ITALIA ascolta solo un gruppo di cialtroni negli ultimi anni ha fatto credere agli italiani che il Mes fosse un’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Luigi Marattin scrive:-

“”Buongiorno a tutti, l’occasione mi è propizia per spiegare un po’ meglio la situazione, in modo da aiutare la diffusione della nostra posizione.

Al momento nella Ue – o nella zona Euro – le uniche tre possibilità di emettere bond comuni (o Eurobond, o Coronabond, o European Recovery Bond) sono:

1) il Mes

2) la Bei

3) la Commissione

Nel caso 2) – la Bei – si tratta di una potenza di fuoco piuttosto ridotta (la Bei ha un capitale versato di 21 mld di euro, che permette emissioni per una cifra non adeguata alle necessità in corso)

Nel caso 3) – la Commissione – dato che il bilancio comunitario non ha capacità fiscale (e quindi non può garantire l’emissione di bond con la leva fiscale) gli Stati nazionali dovrebbero prima concedere garanzie al fine di poter emettere bond comuni. È questo il caso della proposta SURE (in voga un paio di giorni fa), che precede l’emissione di 100 mld di debito comune per finanziare la cassa integrazione ma preceduti dalla concessione di 25 mld di garanzie da parte degli Stati membri (che quindi impatterebbero negativamente sui conti pubblici nazionali)

Nel caso 1) – il Mes – siamo in presenza di un capitale già versato dagli Stati membri (e che quindi non necessità di ulteriori garanzie o versamenti dagli Stati) che permette una “potenza di fuoco” di circa 400 mld.

Ovviamente ci si può ingegnare per chiamare i bond del Mes in qualsiasi nome risulti maggiormente accattivante, ma al momento la linea di Italia Viva è chiedersi ad alta voce se dobbiamo rinunciare ad usare l’unica opzione utile per emettere bond comuni (il Mes, ovviamente senza condizionalita o con lo stesso livello di condizionalità del Sure) per il solo fatto che un gruppo di cialtroni negli ultimi anni ha fatto credere agli italiani che il Mes fosse un’associazione a delinquere di stampo mafioso.””

ultima modifica: da

