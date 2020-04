«Da anni convivo con una incredibile valanga di fake news. Ma fa male veder la gente che attacca e condanna i miei figli per una cosa totalmente inventata. Poi mi dico che ci sono altri problemi, più gravi. Vedo la gente che muore. E dico: se mi attaccano per una partita di pallavolo sono un uomo fortunato. Perché posso giocare con mia moglie e i miei figli. Ovviamente chiederò i danni in sede civile e penale a tutti coloro che diffamano. E credo nella giustizia».

Bravo.questa comunque è la conseguenza della campagna di odio alimentata dai media da tempo e dalle fake news contro le quali bisognava intervenire prima.Gli avvoltoi sciacalli sono dei poveri infelici! Fanno pena ma vanno denunciati !Querela e stronca questa gentaglia, l’Italia ha bisogno di legalità. PERCHÉ! Solo in ITALIA e ,il prezzo da pagare , per essere una spanna in più.

Fai paura Matteo a quelli che si credono “grandi” e non lo sono ma che influenzano, purtroppo, i milioni di deficienti , e ignoranti (dalla voce del verbo ignorare) che popolano il nostro paese..Ogni cosa che fai o non fai continuano ad attaccarti, non rattristarti perché questi sono sempre i soliti qua, quaquaraqua che hanno un disegno predisposto da tanto tempo e fino a quando non lo scoprirai non la finiranno, bene la querela ma non basta.IO POSSO DARTI Solo solidarietà, speriamo di uscire presto dal baratro dell’odio dove purtroppo Salvini e non solo ci hanno portato. Buona domenica delle Palme a Lei e famiglia.

RENZI: Da anni convivo con una incredibile valanga di fake news. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo