C’E’ ARRIVATO PERFINO IL FIERO CACCIARI’. “Il filosofo Massimo Cacciari non è uno di quelli che l’hanno presa con filosofia. Anzi, detesta l’idea del pensiero addolcito in caramelle di saggezza da regalare a grandi e piccini per tranquillizzare le loro notti insonni.

Non sono convertiti, è solo la forza delle idee giuste. Il tempo è galantuomo. Anche se non sempre l’uomo non se ne avvede.

Cacciari: “Il governo non è stato ancora capace di articolare un discorso oltre lo state-tutti-a-casa. Io capisco i medici: è il loro mestiere. Il lavoro dei politici, però, è diverso. Dovrebbero disegnare uno scenario. Dire: “Adesso la situazione è questa. Ma noi abbiamo un piano per la ripresa. O, almeno, ci stiamo lavorando. Le modalità saranno le seguenti. Prima partirà questo. Poi, quello. Ovviamente, con tutte le misure di sicurezza necessarie. Un paese non può sopravvivere a lungo se rimane chiuso. È la realtà. Si muore di coronavirus. Ma senza lavoro mi posso ammazzare. Cosa stiamo aspettando? Che non ci sia più un contagiato? Un morto? Che le rianimazioni siano vuote? Qual è l’orizzonte? Ecco cosa non è chiaro.”

Ogni commento sulla vandea antirenziana è superfluo per le persone in buona fede. I bradipi da tastiera continuino i loro dolci sonni.ED ECCONE Ancora un’altro che copia Renzi non lo ammetterà mai ma! Sotto sotto da ragione a RENZI,(ma non lo vuole ammettere) Quello che sta dicendo Renzi ormai da settimane!! Ma almeno mettessero a posto strade e scuole nel frattempo senza perdere tempo!!!

Rimango senza parole incredibile ( basta che non lo dica Renzi ) buffoni tutti quanti siete

