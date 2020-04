SALVINI SCIACALLO LE CHIESE NON SONO MAI STATE CHIUSE! SE VUOI ANDARCI A PREGARE CI PUOI ANDARE LIBERAMENTE! L’HAI CAPITO?

L’appello mistico di Salvini: “Chiese aperte a Pasqua, Dio e Maria per sconfiggere coronavirus”

Riaprire le chiese per la Santa Pasqua perché occorre “la protezione del Cuore Immacolato di Maria”. Matteo Salvini spiazza ancora una volta tutti e, in piena emergenza coronavirus con l’esempio dello stesso Papa Francesco che la scorsa settimana ha pregato da solo in una piazza San Pietro deserta, auspica l’apertura delle chiese per celebrare la Pasqua.

Il leader e segretario della Lega lo ha sottolineato nel corso de “L’Intervista di Maria Latella” in onda su Sky Tg24. Parole mistiche le sue che arrivano nonostante il ruolo da ministro dell’Interno ricoperto in passato e le relative difficoltà per garantire ordine pubblico in una situazione del genere: “Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio, perché la scienza da sola non basta, sconfiggano questo mostro per tornare a uscire”.

“Sostengo le richieste di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura, di farli entrare in chiesa. Far assistere per Pasqua, anche in tre, quattro o in cinque, alla messa di Pasqua. Si può andare dal tabaccaio perché senza sigarette non si sta, per molti è fondamentale anche la cura dell’anima oltre alla cura del corpo” ha aggiunto Salvini.

“Spero che si trovi il modo di avvicinare chi ci crede. C’è un appello mandato ai vescovi di poter permettere a chi crede, rispettando le distanze, con mascherine e guanti e in numero limitato, di entrare nelle chiese come si entra in numero limitato nei supermercati. La Santa Pasqua, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, per milioni di italiani può essere un momento di speranza da vivere”.

Ha parlato il ciarlatano ed antipapa della Lombardia. Ma che cosa si intromette in questioni che non lo riguardano, né da ex-ministro né da parlamentare nullafacente? Continui a fare la spesa alimentare con la fidanzata e la scorta in Via Condotti, ma la smetta di strapazzare la pazienza infinita di chi combatte per sopravvivere ed è costretto ad ascoltare le sue stupidaggini quotidiane! Tutto il mondo sbeffeggia questo bauscia di quartiere, e in Italia c’è ancora chi lo ammira. Poi ci si meraviglia che all’estero non ci prendono sul serio!

Dopo tante polemiche sull’operato del Governo, finalmente una proposta da parte di Salvini. Questa sì che è politica, altro che i provvedimenti di Conte. Affidiamoci alla misericordia divina e, dopo Pasqua, riapriamo il Papeete Beach.Il vero problema non è tanto la comprovata assenza di connessioni sinaptiche dello sciacallo padano, quanto piuttosto quei milioni di creduloni che affidano le proprie speranze all’atto di entrare dentro un edificio con una croce sul tetto. Persone così ingenue che potrebbero perfino votare un razzista privo di umanità credendolo un cristiano modello solo perché agita un rosario.

Senti, SALVINI,… lascia perdere por favor. Se Maometto non va alla montagna… la montagna va da Maometto. In poche parole se uno è credente, può pregare anche da solo non per forza in mezzo alla folla… e vedrai che Egli ascolterà lo stesso.

Usiamo la ragione che va sempre bene.Vuole andare in chiesa a pregare con la Barbara D’Urso

In Ungheria Salvini lo avrebbero già rinchiuso in un Manicomio.Intanto può iniziare lui, portando con rosario in mano: le sue 2 ex conviventi (mogli?), l’attuale fidanzata, i 2 figli, i genitori, i nonni, e altri parenti stretti vari. Ci dica poi come si è trovato e vedremo il da farsi! (povero mentecatto non si smentisce mai).Bravissimo e religiosissimo, Salvini… per te si è aperta na porta lassù in alto il quel luogo che si chiama paradiso.

Non ci resta che pregare.Certo che, soprattutto in questo periodo, deve essere dura per la bestia difendere i deliri di questo e la volpe fontana.

Tra clausura e stress da punch-ball, avranno bisogno di una schiera di psicologi

SALVINI SCIACALLO LE CHIESE NON SONO MAI STATE CHIUSE! SE VUOI ANDARCI A PREGARE CI PUOI ANDARE LIBERAMENTE! L’HAI CAPITO? ultima modifica: da

