Ciao Roby, volevo solo dirti che il gesto verso il tuo paese”Bergamo” e la canzone che hai creato insieme a Stefano D’Orazio sono una cosa a dir poco straordinaria, toccante ed emozionante al contempo. Ti ho sempre seguito musicalmente nel mio piccolo e sono cresciuto con la tua musica e quella dei Pooh. Ho un grande rispetto per te e i tuoi compagni della band e sono orgoglioso di dire ogni giorno alla mia famiglia che cuore grande avete sempre avuto per il mondo e per l’umanità tu e i tuoi amici pooh che con la vostra musica avete sottolineato anno per anno il trascorrere del tempo. Fiero e orgoglioso di voi. UNA GRANDE CANZONE COME QUESTA NON LA DIMENTICHEREMO FACILMENTE, COME NON DIMENTICHEREMO IL GRANDE DOLORE CHE STA LASCIANDO QUESTO CORONA VIRUS …. GRAZIE ROBY FACCHINETTI E STEFANO D’ORAZIO. E’ DOVEROSO UN GRAZIE IMMENSO A TUTTI QUELLI CHE SI STANNO SPENDENDO PER COMBATTERE QUESTO NEMICO INVISIBILE ANCHE A COSTO DELLA PROPRIA VITA!

Grazie per questo brano struggente, confesso che mi ha fatto piangere, pensando a tutto quello che sta succedendo, quando tutto sarà finito molti di noi non rivedranno più degli amici, compagni di vita, dico tutto ciò perché , giorni fa ho ricevuto notizia della perdita di un carissimo amico di Reggio Emilia ed alcuni amici di Brescia in condizioni gravi, tutto ciò mi mette un’angoscia immensa vedendo il propagarsi di questa pandemia. Grazie ancora per questo inno a Bergamo e io aggiungo BRESCIA mia città, ma credo che sia un inno per il mondo intero, un abbraccio con stima ed affetto a Roby e Stefano

PS:La canzone può piacere o meno, ma se uno ha in mente il suo significato e la situazione che stiamo vivendo, mi vien da pensare che anche in questi momenti c’è della gentaglia che, di tutte le cose che poteva fare, l’unica che gli è riuscita è criticare e deridere. Ecco, siete questo, un pezzo di carne sporco e pendulo che non sa reggersi verso l’alto. Vergognatevi, sempre che abbiate una coscienza che vi fa provare vergogna. E comunque….viva Bergamo, e certamente auguri per la miglior ripresa possibile a tutta l’Italia! per le guerre ci sono i soldati, per i virus ci sono i medici e gli scienziati ma per chi deride e denigra questa bellissima lode in musica ci vogliono gli psichiatri,questi deficienti devono capire ma sara difficile che la musica sia uno dei mezzi che accomuna tutti e in questo momento sentirci tutti vicini penso sia fondamentale e grazie a questo brano, parlo almeno per me, ho sentito un brivido che ha pervaso tutto il mio corpo che mi ha fatto capire che uno dei pregi degli uomini è proprio la solidarietà reciproca Grazie di nuovo.

UNA GRANDE CANZONE COME QUESTA NON LA DIMENTICHEREMO FACILMENTE, COME NON DIMENTICHEREMO IL GRANDE DOLORE CHE STA LASCIANDO QUESTO CORONA VIRUS …

