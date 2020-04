Bellanova: “L’agricoltura ha bisogno degli immigrati. Senza manodopera raccolti a rischio” L’appello della ministra dell’Agricoltura: “Dobbiamo garantire condizioni di lavoro nei campi di assoluta sicurezza. E sottrarre alla mafia i lavoratori in nero”. Parte dall’Italia la petizione internazionale #adottauncontadino”

“Basta con le banalizzazioni degli anni scorsi, gli immigrati non sono nemici”, anzi “siamo noi ad aver bisogno di loro”. Lo ha ribadito ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. “Il Nord sta soffrendo – ha ricordato Bellanova – c’e’ difficoltà a far arrivare i lavoratori e le lavoratrici dai Paesi dell’Est., Nonostante il ‘corridoio verde’ per le merci, le persone non vogliono spostarsi: dobbiamo garantire loro che potranno lavorare in condizioni di assoluta sicurezza”. E annuncia che oggi incontrerà l’ambasciatore romeno per parlarne.E poi “ci sono i ghetti, pieni di lavoratori arrivati dal sud del mondo che lavorano nelle nostre campagne in nero. Lì sta montando la rabbia e la disperazione, se non si fa qualcosa il rischio è che tra poco ne escano e non certo con un sorriso. C’è un forte deficit di manodopera, bisogna mettere anche loro in condizioni di lavorare in modo regolare anche perchè se certi processi non li governa lo Stato, ci pensa la mafia. Dobbiamo fare i conti con la realtà”.Bellanova, nel sostenere il decreto liquidità che sarà oggetto del consiglio dei ministri di oggi, difende la linea renziana di una riapertura graduale delle attività produttive: “Il Paese ritorni gradualmente a produrre con il massimo di garanzia per i lavoratori”. E aggiunge:”Abbiamo grande rispetto per la scienza, è un punto di riferimento. Dobbiamo avere in grande conto quello che la scienza ci mette a disposizione e fare lo sforzo per non scegliere le vie più semplici. Non dobbiamo scegliere le scorciatoie, come dire chiudiamo tutto, ma le vie complesse, ad esempio pensare alle riaperture, a nuovi modi di lavoro. Se non lo facciamo adesso, rischiamo di andare fuori dalla competizione a livello globale” conclude..

BELLANOVA! Comunque, immigrati a parte, se non ora quando applicare i contratti famosi legati a reddito di cittadinanza? Se non si trova un lavoro in questo frangente bisogna dare ragione a quanti sostengono che il lavoro ed i percettori di reddito sono due realtà assolutamente parallele.

Nulla contro persone che vengono on Italia a lavorare.Non capisco perché si debba dare il reddito di cittadinanza ad italiani nel pieno dell’età lavorativa per tenerli nel divano, per poi dover importare stranieri per fare mansioni che potrebbero essere benissimo svolte da chi è a casa senza far nulla. E allora!Non prendiamoci in giro RDC in Italia e semplicemente il politico che PAGA gli elettori con i soldi della collettività per poter poi governare da schifo ed essere rieletto perché il popolo e super-corruttibile. In altri paesi e un altra cosa.

L’80% dei percettori di reddito di cittadinanza vive a meno di 100 km dai campi di pomodori del sud. Che si dia loro un lavoro !Quanti sono quelli a reddito di cittadinanza? Sono obbligati a non rifiutare 3 offerte di lavoro entro 100 km , se non erro. Bene, Se vanno a raccogliere frutta e verdura in modo regolare, pagano poi tasse, contributi, ed aiutano il paese. Se rifiutano, ciao ciao RDC. Ma lo sappiamo, lavorare stanca.

Il rovescio della medaglia e!Se i bracciatiti agricoli fossero pagati e messi in regola a norma di legge anche gli italiani andrebbero a lavorare nei campi e non avremmo tutto questo bisogno di immigrati, ma siccome il gioco della grande distribuzione, a cui tutto è permesso, ( compresa l’importazione di prodotti da paesi che producono a bassissimo costo ) è il gioco al ribasso la nostra agricoltura non risulta competitiva per i loro interessi.Ma bisogna anche ammettere! Che fenomeni siamo….. molti dicono che le paghe sono da fame e pertanto è giusto non lavorare anche se nessuno di noi presumo abbia mai visto la busta paga regolare di un lavoratore agricolo (Non parlo di chi paga in nero, quelli vanno perseguiti per legge), poi vanno al supermercato e cercano il prodotto che costa meno fregandosene della provenienza. Basta, i prodotti devono essere pagati quello che valgono. L’agricoltura ok ha bisogno di immigrati ma anche di paghe non da fame, non ha bisogno di schiavi per il caporalato mafioso! ma di regole e contratti e vedrete che di italiani disoccupati ne trovate quanti ne vuole!!…altro che immigrati!

Adesso tutti si stanno accorgendo che l’Italia è stata popolata fino ad un mese fa di milioni di invisibili, invisibili in agricoltura, invisibili nelle cucine dei ristoranti, invisibili negli aiuti pizzaioli, invisibili nell’edilizia, invisibili nel facchinaggio, invisibili nel magazzinaggio invisibili nel turismo. Altrimenti come si spiega che in sole 4 settimane dalle file ai ristoranti, dalle file ai caselli, dalle file ai parrucchieri, dalle file ai taxi, si è passati improvvisamente alle file ai cesti della spesa sospesa? E’ il Paese che è sospeso e prima i nostri governanti scendono con i piedi per terra e prima risolviamo tutti questi problemi.

Bellanova:L’agricoltura ha bisogno degli immigrati!Nulla contro persone che vengono on Italia a lavorare. Non capisco perchè si debba dare il reddito di cittadinanza ad italiani nel pieno dell’età lavorativa per tenerli nel divano, per poi dover importare stranieri per fare mansioni che potrebbero essere benissimo svolte da chi è a casa senza far nulla. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo