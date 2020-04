L’OPINIONE PUBBLICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. Una vergogna INACCETTABILE !!

L’OPPINIONE PUBBLICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

La gestione mediatica della pandemia in Italia è uno scandalo quotidiano sul quale si rifletterà a tempo debito. Per ora basti sottolineare che il PdC, pro tempore, ammette al sacro soglio di Palazzo Chigi un vecchio pregiudicato calunniatore professionale e un personaggio inqualificabile a regola di galateo, che all’inizio di questa drammatica vicenda incitava le persone a uscire di casa definendo l’epidemia che avanzava come una semplice influenza. Il PdC, pro tempore, accredita all’opinione pubblica personaggi del genere. Può bastare per capire lo stato confusionale del nostro “vertice aziendale”?

Ci si deve commuovere per l’enorme numero di vittime che testimonia il fallimento verso la vita. Poi le lacrime ne sono la inevitabile conseguenza.Sembra il tappetino di Vespa ai tempi del BERLUSCONISMO. Con I due scendi letto e peggiori giornalisti inaccettabile ma visto che si tiene stretto Casalino non ci si deve aspettare altro. Visto Giuseppi ambisce a un partito tutto suo “Insieme con Conte “e ha trovato in Travaglio e Scanzi i suoi sponsor.

PATETICI e ‘ITALIA li applaude siamo in una botte di merda cari compatrioti.

