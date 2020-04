«Ci vorranno anni prima di tornare ad abbracciarsi. Ma nel frattempo non possiamo morire di fame. E allora bisogna gestire la ripartenza. I giovani e le donne reggono questo virus meglio degli altri, questo ci deve far riflettere: forse gli uomini anziani dovranno uscire qualche settimana dopo gli altri, purtroppo. Ma chi può lavorare – se l’azienda assicura i test sierologici, le mascherine, le protezioni – deve lavorare. O vogliamo passare dalla pandemia alla carestia?».Matteo Renzi

È facile chiudere tutto, basta dire tutti a casa, ed è stato doveroso farlo. La parte difficile sarà riaprire perché il Governo detta i tempi ma le saracinesche le tirano su imprenditori, professionisti e lavoratori. E per farlo bisogna che ci siano le condizioni.

La prima è la #liquidità, necessaria alle imprese e ai professionisti:

1) Serve in misura adeguata, abbiamo proposto almeno il 25% del fatturato dell’anno precedente.

2) L’erogazione deve avvenire da subito e in maniera semplice, senza tante carte, basta un foglio. Così stanno facendo i nostri vicini, certo, con vincoli nel pagare prontamente lavoratori e fornitori.

3) Serve la garanzia totale da parte dello Stato. Non il 99%, totale, altrimenti costringiamo ad una burocrazia infinita.

4) Il finanziamento deve essere a tasso zero. Deve essere una grande scommessa dello Stato sul suo sistema produttivo. L’investimento dello Stato sul suo futuro.

Soluzioni pasticciate di altro tipo porteranno a danni enormi. Ricordiamoci che tasse le pagano gli imprenditori che lavorano, non quelli falliti.

«Non possiamo immaginare mesi e mesi con un blocco come quello di oggi. Pensiamo subito a come organizzare il dopo. La politica deve sapere governare gli eventi, non subirli. Programmiamo ora la ripartenza». ultima modifica: da

