Nuovi partiti? Non è il momento

Tra le cose laterali che accompagnano questa drammatica emergenza sanitaria, non mancano le provocazioni e le riflessioni sul “dopo”. Cioè, a emergenza finita, si spera in fretta, al ritorno della politica, del dibattito politico, della dialettica democratica e del protagonismo dei partiti.Almeno di quelli che ci saranno. Tutti elementi che, come ben si sa, oggi sono semplicemente sospesi. Nel frattempo, però, fioccano già i potenziali e futuri esperimenti. Tra tutti, i partiti o meglio i cartelli elettorali di Mario Draghi e di Giuseppe Conte. Almeno stando ad alcuni resoconti giornalistici.

1) Da mesi si parlava di un imminente governo DRAGHI primo ministro con un partito non suo ma con una coalizione di partiti (!),

2) E previsto o scontato che Conte dopo il tsunami corona durerà pochi mesi,perche con quegli incompetenti del M5S+PD, avevamo previsto tutto e il contrario di tutto.Ma non son capaci di tirare fuori un chiodo dal muro.E c’é da ricostruire l’ITALIA intera.

E ora,certi media in quarantena non sanno cosa fare, si è inventano il Partito di Conte con Travaglio e Scanzi (!) cioe’, è una barzelletta, non una analisi politica. ?!?! Paradossale

Non servono nuovi partiti, l’importante è cambiare questa classe governativa che- non eletta e ripudiata dall’elettore medio- si trascina tra continue deficienze e scaricabarili pur di difendere la poltrona.Conte è bene che si metta in testa che fare la jena o lo sciacallo, cioè quella che spolpa i cadaveri, non gli conviene. Si è trovato a dover gestire il corona ma non ha fatto nulla di sua spontanea idea e volontà per fortuna sarebbe staro un dramma oltre la confusione creata , con almeno 5 discorsi alla nazione sconclusionati (prendere esempio da Eli) ,poi a richiesta eseguiva, leggi Lombardia, prima si, poi no, poi tutto, poi gli scienziati, poi si vedrà.

GRANDE PRIMO MINISTRO OK PER I BOCCALONI.Soldi come coriadoli, soprattutto al sud RdC, RdE. RdC, a debito ovviamente, nostro, di noi tutti che paghiamo le tasse fin all’ultimo cent. Poi c’è chi si accontenta del look.

Nuovi partiti? Non è il momento ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo