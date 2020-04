Invito tutti a leggere il resoconto della tragedia, subita dalla Ilaria Capua, dalla stampa italiana e soprattutto dal sistema giudiziario italiano.

Una persona innocente, una scienziata a livello internazionale come Ilaria Capua che viene indagata a sua insaputa dalla magistratura italiana.

Una persona innocente e senza neanche essere rinviata a processo, che viene brutalizzata dalla stampa italiana e sbattuta in prima pagina dall’Espresso come fosse un untore e una criminale.

D’altronde simili atteggiamenti dalla stampa italiana li abbiamo visti e li vediamo tutti i giorni. Quando poi dopo anni arriva la sentenza di innocenza, allora i midia dimenticano di pubblicare il prima pagina ” INNOCENTE “.

Questa è la STAMPA ITALIANA.

Questa è la GIURISPRUDENZA ITALIANA.

Onori alla scienziata ILARIA CAPUA.

