PERDIGIORNO AL POTERE Avevamo una tradizione politica di buon livello, ma abbiamo scelto le Lezzi e le Taverna. Cioè il nulla.

Si è costretti a ripetersi. Alla fine della guerra mondiale un paese stremato, semi-distrutto, contadino, quasi analfabeta, ebbe comunque l’intelligenza di fare due scelte fondamentali: la forma repubblicana, mandando in esilio casa Savoia al completo, e l’Occidente come punto di riferimento, insomma l’America invece della Russia staliniana.

Oggi, invece, siamo un paese colto, con alcune aree con il reddito più alto dell’Europa, ma la maggioranza dei voti va a populisti (Salvini e 5 stelle), che non hanno alcun progetto per il paese e nemmeno classe dirigente. Niente. La maggioranza, cioè, vota per il nulla.

E ha come nume tutelare non gente come Luigi Einaudi, ma un comico da quattro soldi.

Che cosa è successo? Troppo benessere negli anni passati? E delusione per la crisi economica cominciata dieci anni fa e mai risolta? Oppure impoverimento progressivo della classe politica: i Buffagni al posto dei La Malfa e dei De Gasperi?

Non ho una risposta. Ma vedo una distanza quasi cosmica rispetto a un’epoca non lontanissima: quando la regina José, che veniva dal Belgio, esule in Svizzera, rientra di notte in Italia sugli sci valicando le Alpi, accolta al confine dai partigiani di Cino Moscatelli che le offre il comando del Corpo volontari della libertà, che lei accetta, salvo essere subito bloccata da casa Savoia. La stessa che rifiuta di paracadutare un suo esponente al Nord per guidare la Resistenza.

La spiegazione, forse, sta nel fatto che allora l’Italia si ritrovò con una classe dirigente che aveva vissuto (spesso in esilio) i disgraziati vent’anni di fascismo e che aveva i mezzi intellettuali e la voglia di ripartire.

Oggi, invece, al comando c’è gente di poco peso e di nessuna esperienza, tipo Barbara Lezzi o Paola Taverna.

Insomma, l’Italia dell’immediato dopoguerra è un’Italia che manda De Gasperi alla conferenza di Parigi con un cappotto imprestato (“tutto qui mi è ostile, salvo la vostra personale benevolenza”) e in America con un traballante quadrimotore, alla ricerca di alleati e di soldi.

Quella era un’Italia che voleva sperimentare la modernità e il benessere. Questa di oggi è un’Italia che arriva invece dal benessere e che ritiene forse chic affidarsi a una banda improvvisata di perdigiorno.

Il coronavirus prima o poi se ne andrà, lasciandosi alle spalle una scia impressionante di morti, ma rimarranno le Lezzi e le Taverna.

Il ”dopo”, cioè, non sarà una passeggiata. Da più parti si invoca il nome di Draghi, ma non ci conterei troppo: ammesso che voglia davvero venire, lo bloccheranno.

In realtà, gli italiani hanno commesso un tragico errore affidandosi a un comico e a una banda di ignoranti conclamati.

Adesso, si paga.

PERDIGIORNO AL POTERE Avevamo una tradizione politica di buon livello, ma abbiamo scelto le Lezzi e le Taverna. Cioè il nulla.

