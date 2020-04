L’affermazione ha un indubbio valore letterario, è evocativa, suona naturale, come le patate e la nuda terra. Ma che cosa vuole dire per davvero? Quanto è iperbolica e quanto invece riflette un reale sentimento politico?

Serra contrappone un pianeta di produttori ad uno di consumatori, come se davvero ciò fosse possibile, come se non sapessimo che ognuno di noi è produttore di qualcosa (finché lavora; poi, da pensionato, al massimo produce assistenza per nipotini, bricolage e, nel migliore dei casi, consulenza informata per i più giovani) e consumatore di tante altre.

Già mi vedo certi personaggi che, oltre a piantare patate, coltiva l’orto, pota il frutteto, accudisce le bestie nella stalla, affina formaggi, raccoglie le uova, semina e miete cereali, bacchia ulivi e produce olio, cura la vigna e ne ricava il vino, esce in barca per pescare, e poi ritorna nella sua casa, ovviamente messa su mattone dopo mattone, arredata con pochi ammennicoli autoprodotti, cucina, tinello, letto, bagno (forse addirittura due bagni!); qui si aggiusta i tubi e i rubinetti, che talvolta si rompono pure e perdono, e poi ancora tira l’acqua su dal pozzo, monta pale eoliche per la luce, e il gas, ah!, il gas lo aspira da un piccolo giacimento miracolosamente posto giusto sotto ila suo podere. Non voglio pensare a come se la cava con le altre diavolerie moderne, elettrodomestici, televisore, computer, telefono, accesso alla rete, ecc. ecc. ecc. Insomma, Michele fa una vita d’inferno: la sera è distrutto. E di notte scrive.

La realtà, lo sappiamo tutti, è che tocca affidarsi ad altri (tanti) produttori e tutti insieme (un po’ produttori e tanto consumatori) riusciamo a vivere decentemente (non sempre), chi in campagna, chi in città, chi pure nelle megalopoli. D’altronde la Costituzione dice che siamo “una Repubblica fondata sul lavoro” e quindi tutti dovrebbero fare la loro parte, in un sistema organico ed organizzato, chiamato “società”.

Insomma, l’auspicio di quei personaggi parrebbe proprio “une boutade pour étonner les bourgeoises”, per strizzare l’occhio alla corrente tendenza bucolica, naturalista, ambientalista, sostanzialmente utopica. Va be’!

Io per loro nutro un profondo rispetto, li leggo e li apprezzo (molto spesso, ma non sempre) da tempo immemorabile, vivono in campagna, telelavorano da molto tempo, in famiglia si occupano anche di erboristeria, insomma vivono una situazione di qualche privilegio. Sono comunque contento per loro! Davvero e non per modo di dire.

Posso però considerare che l’affermazione sui produttori e i consumatori puzza di vecchio, di stantio, di fumose assemblee di una volta, oppure di comuni alternative degli anni Settanta, barbe lunghe e gonne a fiori, qualche spinello, pace amore e musica?

Posso considerare che non conosciamo sistemi economici diversi dall’economia di mercato e che le alternative sono tutte miseramente e tristemente fallite, con gravi danni per i lavoratori e i cittadini stessi?

Sì che posso, e posso anche rimarcare che il problema sul quale ci accapigliamo spesso è quanto temperato debba essere il sistema, come deve essere regolato, come deve garantire i diritti e i doveri di ognuno, insomma che dose di riformismo sociale ed economico vogliamo iniettare nel mondo che conosciamo ed abitiamo. Alternative non ne conosciamo.

Scrivo tutto ciò perché sono in circolazione posizioni a mio giudizio irrealistiche sulla gestione di questa emergenza pandemica, come se la salute del nostro sistema economico, basato sui principi di cui sopra, fosse di non primaria importanza.

Troppo spesso leggo che PRIMA si batte il virus, POI si riparte a produrre e consumare, insomma a vivere più o meno normalmente. L’ho già scritto ma mi ripeto volentieri: non c’è una sola emergenza; ce ne sono almeno DUE (sanitaria ed economico sociale) e tentare di tenerle distinte costituisce a mio avviso un tragico errore.

È come discutere sull’uovo e la gallina. Non c’è l’uno senza l’altra. E tutte e due costituiscono un sistema armonico.

E se a qualcuno il paragone paresse banale, ne espongo un altro: per secoli i fisici hanno discusso sulla natura della luce, se essa fosse corpuscolare (particelle) oppure ondulatoria, ovvero una vibrazione, come il suono. C’erano ottimi e fondatissimi motivi per sostenere il primato sia dell’una che dell’altra teoria. E sembravano assolutamente inconciliabili.

La soluzione la indicò quel simpaticone di Albert Einstein (che ci prese pure il premio Nobel), il quale stabilì una volta per tutte che la luce è sia corpuscolare (i fotoni) sia ondulatoria (una vibrazione con lunghezze d’onda diverse, dal rosso al violetto, per intenderci).

Vi risparmio i dettagli (oppure cercateveli su Wikipedia), ma è fisicamente possibile ed accertabile che le due cose possano coesistere e anzi rappresentino due aspetti solo apparentemente inconciliabili della stessa realtà (la luce).

Ecco, facciamoci una ragione del fatto che se sconfiggiamo il virus ma non salvaguardiamo le attività umane, avremo ottenuto un disastro epocale. Lo stesso se facciamo il contrario, ovviamente.

La scommessa è trovare i modi per tenere e gestire insieme le due cose. È difficile ma è possibile. Deve essere possibile. E speriamo che non serva un altro Einstein, ché ne nascono raramente, purtroppo.

Nel frattempo, continuiamo a stare a casa, mi raccomando.

PIANTAR PATATE:Se il cittadino del futuro non avrà la facoltà di piantare patate avrà perduto non solo una gioia, ma anche una bella fetta di libertà e di autotutela. Un pianeta di consumatori non è forte, né libero, quanto un pianeta di produttori.

