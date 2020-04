SALVINI E IL SUO DIO Si atteggia a devoto, ma anche le gerarchie della chiesa sono furibonde. Basta con le invocazioni a Maria Immacolata.

Dopo, quando il virus se ne sarà andato, saremo meglio?

Dubito molto.

In un momento drammatico della storia italiana nemmeno tanto lontano (seconda guerra mondiale) i partiti allora esistenti trovarono la forza di dare vita al Cln, Comitato di liberazione nazionale. C’erano dentro tutti, dai comunisti ai monarchici.

E non facevano dibattiti accademici.

È stato il Clnai (Alta Italia), ad esempio a ordinare al colonnello Valerio di recarsi a Como, dove Mussolini era stato fatto prigioniero dai partigiani, e fucilarlo immediatamente per evitare che diventasse una pedina nelle mani di inglesi, americani e forze reazionarie italiane.

Il conte Luchino Dal Verme, monarchico, fornisce al colonnello Valerio una scorta armata di dodici partigiani dell’Oltrepò, dei quali garantisce l’assoluta fedeltà. A Como i mitra vengono alzati, ma poi si trova l’accordo.

La missione viene eseguita. Mussolini viene fucilato in mezzo alla strada.

Oggi, di fronte a una catastrofe mondiale come il coronavirus, c’è ancora chi (Salvini e Meloni, ad esempio) si ostina a cantare fuori dal coro per raccattare cinque voti in più. Con proposte al limite dell’idiozia. Salvini (sempre più grasso) vuole che siano aperte le chiese per Pasqua: non sa che le chiese, come i porti ai suoi tempi, non sono mai state chiuse. E poi, qualunque demente, sa che chi crede può rivolgersi a Dio da qualunque posto.

In realtà, quello che vuole Salvini è solo far saltare il lockdown e gettare il paese nel panico, convinto alla fine di ricavarne qualcosa. Dimostrare che questo governo è incapace e inutile. Non a caso a suo tempo ha chiesto i pieni poteri. E ancora insiste.

In realtà, Salvini è un poveraccio, un piccolo uomo e un ancor più piccolo politico.

In agosto ha abbandonato il governo con l’idea di andare subito alle elezioni. Ma le voleva solo lui, e infatti non si è votato. Da allora continua. In più ha preso la pessima abitudine di invocare ogni cinque minuti il cuore di Maria Immacolata, agitando rosari e pregando in pubblico. Con le gerarchie ecclesiastiche scandalizzate da questo uso plateale della religione: loro, dal papa in giù, sono più discreti.

Con questi mascalzoni in giro il dopo-virus, che arriverà, non promette niente di buono.

Siamo un paese malato dentro.

SALVINI E IL SUO DIO Si atteggia a devoto, ma anche le gerarchie della chiesa sono furibonde. Basta con le invocazioni a Maria Immacolata. ultima modifica: da

