SERVE RIFARE UNA NUOVA IRI Per salvare le aziende che vanno salvate.

Mi rimprovero da solo per quello che sto scrivendo: ma è ora di mettere al mondo una nuova Iri, e di riempirla di soldi, tutti quelli che riusciamo a trovare.

Alla riapertura, che prima o poi si dovrà fare, dovremo contare i nostri morti, ma anche le aziende morte o moribonde. In Italia una cosa così era già successa all’inizio degli anni Trenta, quando ad esempio stavano per fallire (erano già fallite in realtà) le tre maggiori banche e migliaia di aziende.

La catastrofe economica incombente fu evitata (in parte) grazie alla creazione nel 1933 dell’Iri. Uno degli artefici dell’impresa è stato Alberto Beneduce (primo presidente), persona singolarissima. Anarchico e socialista di suo, era però una delle poche persone di cui Mussolini si fidava ciecamente: non doveva nemmeno fare anticamera.

In poco tempo l’Iri diventò la proprietaria di moltissime cose. A un certo punto, dopo la guerra, si scoprì che era la più grande holding del mondo fuori dagli Stati Uniti. Contava più di mille aziende e 700 mila addetti.

All’inizio era così efficiente che dalla Svezia venivano in Italia per studiarlo.

All’Iri dobbiamo fra le altre cose: la rete autostradale, la rete telefonica nazionale, l’industria siderurgica.

Grazie all’Iri sono stati evitati migliaia di fallimenti e il collasso del nostro sistema produttivo. Fra gli altri ne è stato presidente Romano Prodi.

Piccolo aneddoto. All’epoca con Prodi andavamo spesso a mangiare insieme. Come presidente Iri lui aveva una guardia del corpo, un anziano poliziotto. A Romano non piaceva tanto: è armato, se comincia a sparare, facciamo un disastro. E quindi gli dice: guardi, può andare a casa, è venuto il mio amico Turani da Milano, ha lui la pistola (mai posseduta una). Dopo qualche giorno, però, la guardia del corpo riappare. Sai – mi spiega Prodi – mi ha detto che con questo servizio straordinario sta pagando il mutuo della casa. E così è rimasto con noi.

Ma negli anni Novanta l’Europa vuole un continente basato sulla libera concorrenza (giustamente) e l’Iri è una grossa anomalia. Quindi si decide di smantellarlo, lavoro che comincia proprio Prodi, che cederà una trentina di aziende (compresa l’Alfa Romeo). E poi, via via, anche le altre.

Ma sono tornati, purtroppo, tempi eccezionali. Invece di tante chiacchiere inutili, il governo farebbe bene a mettere al mondo una cosa come l’Iri, che selezioni e salvi rapidamente le aziende meritevoli e necessarie. Gestita, ovviamente, da brava gente.

Per i manager, consiglierei di farli selezionare da quella che ritengo essere l’unica istituzione italiana non lottizzata: la Banca d’Italia.

