Una piccola riflessione :NON SIAMO PIÙ ITALIANI NON VIVIAMO PIÙ IN UN SOLO STATO MA IN TANTI PICCOLI STATERELLI OVVERO LE REGIONI

Una piccola riflessione :

con questa tragica esperienza del corona virus e’ emergo un altra tragica e vergognosa verità, NON SIAMO PIÙ ITALIANI NON VIVIAMO PIÙ IN UN SOLO STATO MA IN TANTI PICCOLI STATERELLI OVVERO LE REGIONI e cosi’ ogni giorno assistiamo a presidenti regionali che impongono leggi e regolamenti obbligatorie per il loro territorio regionale e spesso in difformita’ con quanto deciso dallo Stato centrale come anche assistiamo a regioni ricche che distribuiscono gratis mascherine e regioni povere che non hanno neanche i soldi per approntare nuovi posti letto . E questo e’ stato solo l’inizio , tra qualche anno ,se ancora ci saremo, che continuera’ il processo di scissione delle Regioni dallo Stato Centrale magari dovremo viaggiare con il passaporto per entrare in qualche Regione italiana e sicuramente con un vademecum sulle norme e regolamenti Regionali ….IO DICO E’ UNA VERA VERGOGNA E QUESTI POLITICI ITALIANI CHE ABBIAMO SONO INETTI ED INCAPACI A CONSENTIRE QUESTO SCISSIONISMO DEL RESTO IL POPOLINO VOTA INDIVIDUI CHE PROPONGONO LA DIVISIONE E ALTRI CHE SONO TALMENTE IGNORANTI E NON DOTTI DA CONSENTIRE LO STRAVOLGIMENTO DELLO STATO , ricorderei inoltre a tutti che sulla bandiera Italiana c’e’ il sangue di ben 2 guerre mondiali dove sono morti ugualmente lombardi, toscani, calabresi, siciliani, abruzzesi, trentini ,ecc. e ora alcune forze politiche e i balordi che le votano vogliono dividerci condannando i poveri d’Italia a morire di fame e di malattie QUESTA E’ LA VERA VERGOGNA…W L’ITALIA UNITA W L’EUROPA UNITA

